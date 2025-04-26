Mersinli Anne, Atıklarla Altın Kazandı

Atıklarla puan topladı, altın kazandı

Mersin Erdemli Belediyesinin Sıfır Atık Projesi kapsamında başlattığı 'Atığını Getir, Altınını Götür' kampanyasına katılan ve en çok puan toplayan 3 çocuk annesi altın kazandı

MERSİN - Mersin Erdemli Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında başlattığı 'Atığını Getir, Altınını Götür' kampanyasına katılan ve en çok puan toplayan 3 çocuk annesi Zehra Doğan altın kazandı.

Erdemli Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kampanya kapsamında, geri dönüştürülebilen atıklar, kağıt, karton, cam, plastik, metal, bitkisel, yağ, pil, elektrikli elektronik, kıyafet atıkları 8 farklı grup olarak ekipler tarafından toplanıyor. Her bir atığa puanlama sistemi getirilen projede en çok puanı toplayana çeyrek altın hediye ediliyor.

Vatandaşların geri dönüştürülebilen atıklarını ödüllendirme sistemi ile toplayıp hane ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için amaçlandığı belirtilen 'Atığını Getir, Altınını Götür' kampanyasına ilk aydan katılım yoğun oldu. Toplanan atıklar jüri tarafından değerlendirildi ve en çok puanı alan üç çocuk annesi ev hanımı Zehra Doğan çeyrek altınla ödüllendirildi. Doğan, çeyrek altın ve çevreci sertifikayı Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'dan aldı.

"İlk hediyemizi paylaştık"

Gelecek nesillere daha yeşil ve temiz bir çevre bırakmak için çalışmalar yürüttüklerine değinen Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, " Yaklaşık bir ay önce 'Atığını Getir, Altınını Götür' kampanyasını başlatmıştık. Bugün de ilk hediyemizi vatandaşımızla paylaştık, kendisine takdim ettik. Tabi bu kampanyada amacımız çevre bilincini kazandırmak, geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz bir kampanyaydı. Vatandaşlarımızın da yoğun bir ilgisi vardı. Vatandaşlarımızdan yine aynı bilinçle bu kampanyaya desteklerini bekliyoruz. Ev hanımlarının da yoğun bir ilgisi vardı kampanyamıza" dedi.

"Ben kazanmam diye düşünmüştüm ama kazandım "

Altın kazandığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Zehra Doğan, " Ev hanımıyım 3 çocuk annesiyim. Erdemli Belediyesinin bu projesini sosyal medya hesabından duydum ve katılıp şansımı deneyeyim dedim. Zaten böyle şeylere duyarlı bir vatandaştım. Yağlarımı, camlarımı, kağıtlarımı sürekli birbirinden ayıran bir insandım. Erdemli Belediyesinin bu projesini duyunca bir gelip şansımı denemek istedim. Bütün ev hanımlarına da bunu tavsiye ediyorum. Balkonlarında ya da odalarının bir köşesinde poşetlerine ayrı ayrı koysunlar. Bu geri dönüşüme getirsinler. Ben kazanmam demeyin ben kazandım siz de kazanabilirsiniz. Yani hiç beklemiyordum böyle bir şeyi çok büyük bir tesadüf oldu benim için de. Bir anda beni arayıp bana kazandığımı söyledikleri zaman ben çok şaşırdım. Çünkü herkes katılacağı için ben kazanmam diye düşünmüştüm ama kazandım oldu" şeklinde konuştu.