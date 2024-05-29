Mersinli kuzenler, Bitlis'teki köy okulunda çocukluk hayalleri olan öğretmenlik yapıyor - Son Dakika
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Mersinli kuzenler, Bitlis'teki köy okulunda çocukluk hayalleri olan öğretmenlik yapıyor

Mersinli kuzenler, Bitlis\'teki köy okulunda çocukluk hayalleri olan öğretmenlik yapıyor

Mersin'de eğitim hayatına iki yıl arayla aynı okulda başlayan kuzenler Mehmet ve Ufuk Badas, çocukluk hayalleri olan öğretmenlik mesleğini de aynı okulda yapıyor. İlkokulu Mersin'in Tapureli köyünde okuyan, daha sonra farklı ortaokul ve liselerde eğitimlerini sürdüren kuzenlerden Ufuk Badas, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesine, Mehmet Badas ise Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesine yerleşti.

29.05.2024 13:45
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Mersin'de eğitim hayatına iki yıl arayla aynı okulda başlayan kuzenler Mehmet ve Ufuk Badas, çocukluk hayalleri olan öğretmenlik mesleğini de aynı okulda yapıyor.

İlkokulu Mersin'in Tapureli köyünde okuyan, daha sonra farklı ortaokul ve liselerde eğitimlerini sürdüren kuzenlerden Ufuk Badas, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesine, Mehmet Badas ise Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesine yerleşti.

Mezun olduktan sonra Mersin'in Erdemli ilçesindeki özel bir okulda görev yapan Mehmet Badas, 2 yıl sonra kuzeni Ufuk Badas'ın da üniversiteyi bitirmesiyle Kamu Personeli Seçme Sınavı'na hazırlanmaya karar verdi.

Kuzenler, yaz tatilinde, doğdukları köyde dedelerinin eski dükkanını temizleyip kütüphaneye dönüştürerek sınava hazırlandı.

2022'de girdikleri sınavda yakın puanlar alarak aynı tercihleri yapan kuzenler, sınıf öğretmeni olarak 13'üncü tercihleri olan Bitlis merkeze bağlı Değirmenaltı Köyü İlkokuluna atandı.

Çocukluk hayalleri olan öğretmenliğe aynı okulda başlamanın mutluluğunu yaşayan kuzenler, yaklaşık bir yıldır köy okulundaki öğrencilerini geleceğe hazırlıyor.

Sınıf öğretmeni Ufuk Badas, AA muhabirine, kuzeniyle aynı okulda birinci sınıf öğretmeni olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Üniversiteden mezun oldukları yılın yaz döneminde kuzeniyle sınava da beraber hazırlanmaya karar verdiklerini anlatan Badas, iyi bir hazırlık süreciyle başarılı bir sonuç aldıklarını dile getirdi.

Köyde görev yapmanın öğretmenlikte her zaman ayrıcalık olduğunu belirten Badas, "Akşamları kuzenimle yarın ne yapacağımızı ve çocukların durumuyla ilgili konuları konuşuyoruz. Birlikte çalışmak bu yüzden bizim için büyük bir avantaj. Bitlis'i ve Değirmenaltı köyünü çok seviyoruz. Burada kuzenimle 4 yıl daha çalışacağız. Öğretmenlik hayalimiz bir köyde başlamıştı. Şimdi de bu hayalimizi bir köyde gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

"Öğretmenlik hayali çocukluğumuza dayanıyor"

İlk günden itibaren Bitlis halkının kendilerine çok yardımcı olduğunu ve misafirperver davrandığını vurgulayan Badas, köydeki çocuklarla ilgili çok şey yapmak istediklerini aktardı.

Köyde iyi bir iletişim kurduklarını anlatan Badas, "Bir köyden yetişen çocuklar nasıl burada görev yapabiliyorsa, buradaki çocuklar da her yerde her işi yapabilir. Görev süremiz boyunca bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mehmet Badas ise kuzeniyle Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Tapureli köyünde büyüdüklerini belirterek, "Öğretmenlik hayali çocukluğumuza dayanıyor. Sınav sürecinde birlikte ders çalıştık. Yaklaşık 2 yıl Erdemli'de özel bir okulda çalışmaya başladım. Daha sonra askere gittim. Askerdeyken tercihler açıklandı. Ben ve kuzenim 13'ncü tercihimiz olan Bitlis'e atandık. İlkokuldaki Veysel öğretmenimizin de 1997'de ilk atama yerinin burası olduğunu öğrendik. Bu da bizim için güzel bir tesadüf oldu." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mersinli kuzenler, Bitlis'teki köy okulunda çocukluk hayalleri olan öğretmenlik yapıyor - Son Dakika

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