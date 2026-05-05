Mersinli Minik Sanatçılar, İlk Sergilerini Büyükşehir Belediyesi'nin Desteğiyle Açtı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çocukların sosyal, duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü kampüslerdeki minik sanatçıların eserleri, İçel Sanat Kulübü'nde düzenlenen "Karma Resim Sergisi" ile sanatseverlerle buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi; Mezitli, Toroslar, Huzurkent ve Silifke'de açtığı Çocuk Kampüsleri ile binlerce çocuğun hayallerinin ilk adımı oluyor. Kampüslerde yer alan akıl ve zeka oyunları, tasarım ve teknoloji, doğa, mutfak, dans, resim, drama ve müzik gibi farklı alanlardaki atölyeler ile çocuklar hem eğleniyor hem de öğrenme sürecini keyifli hale getiriyor.

Bu çerçevede Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çocukların sosyal, duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü kampüslerdeki minik sanatçıların eserleri, İçel Sanat Kulübü'nde düzenlenen "Karma Resim Sergisi" ile sanatseverlere sunuldu. Tabloların yanı sıra tasarım şapkaların da yer aldığı sergi, her yaştan ziyaretçi tarafından hayranlıkla gezildi.

Eserleri sergilenen çocuklar ilk defa bir sergide eser sunmanın heyecanını yaşarken, eserleri yer almayan çocuklar da bir sonraki sergi için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Aileler çocukları ile gurur duyarken, kentin sanat camiası ise çocukların sanat konusunda erken yaşta desteklenmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti.

"Bu sergi, çocukların emekleri ve hayal güçleri ile oluştu"

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı dört Çocuk Kampüsü'nün de aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesindeki Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, Mezitli, Toroslar, Huzurkent ve Silifke'de hayata geçirilen Çocuk Kampüsleri'nin faaliyetlerine değinerek, "5-14 yaş arasındaki çocuklar, kampüslerimizde çeşitli atölyelerden faydalanıyorlar. En yoğun ilgi gören atölyelerden biri de resim ve hobi atölyeleri. Bu sergi; çocukların yaratıcılıklarını, el emeklerini ve hayal dünyalarını geliştirdikleri özgün bir karma sergi" dedi.

Çocukların çeşitli materyaller ile yaptığı eserlerin ilk defa bu sergide buluştuğunu sözlerine ekleyen Öztürk, "Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle daha nice sergilerde, etkinliklerde buluşmak dileğiyle, İçel Sanat Kulübü ailesine de teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Kültür ve sanata ilgi duyan çocuklar, ülkenin geleceği olacaktır"

İçel Sanat Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gök, Çocuk Kampüsleri atölyelerinden çıkan eserlere sergi aracılığıyla ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını dile getirerek, kampüsleri hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. Çocukların geleceği için yapılan çalışmaları desteklediklerini de kaydeden Gök, "Çevrenizdeki herkesi Silifke, Toroslar, Mezitli ve Huzurkent'te bulunan çocuk kampüslerine yönlendirebilirsiniz. Çocuklarımız orada resimden seramiğe, müzikten bilim dallarına kadar ücretsiz kurs alıyorlar. Bunun kent için en büyük değerlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız bu yaşlarda kültüre ve sanata ilgi duyabilirse, o çocuklar ülkenin geleceği olacaktır" dedi.

Kültür ve sanatın bir ülkenin önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan İçel Sanat Kulübü Danışma Kurulu Üyesi Ahmet Akın ise çocukların kendi eserlerinin yer aldığı sergi ile unutulmaz anlar yaşadığını dile getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, çocuklar için yapılan hizmetler için teşekkür eden Akın, bu değerli çalışmaların devamını temenni etti.

Çocuklar da sergiye ilişkin duygu ve düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Miray Altın: "Kampüste resimler yapıyor, çiçekler ekiyor, hikayeler anlatıyor ve yemekler yapıyoruz. Anlatamadığım daha çok şey var. Herkes çıksın gelsin, herkese yer var. Resim çizmeyi çok seviyorum. bir sonraki sergide eserim yer alsın diye daha çok çalışacağım."

-Miray Koç: "Toroslar Çocuk Kapmpüsü'ne gidiyorum. Sergiyi çok güzel buldumKampüste zaman çok güzel geçiyor, orada çok eğleniyorum. Hiç bitmesin istiyorum. Çok güzel atölyelere gidiyorum. Hatta müzik kursuna gidip, enstrüman çalmayı bile öğrendim."

-Batın Yıldırım: "Ben çiçek ve ağaç çizmeyi çok severim. Eserimle bu sergiye katılmayı çok isterdim. Burada çok güzel resimler var, umarım bir sonraki sergide benim de eserlerim olacak. Diyabet hastası olduğum için evde sıkılıyorum bundan dolayı da şekerim yükseliyor ama kampüste çok eğlendiğim için bu sorunu yaşamıyorum. Teşekkür ederim Vahap Amca."

-Esra Beril Özdemir: "Hayatımda ilk kez sergiye geldim. Sergiyi çok güzel buldum. Ben resim çizmeyi çok seviyorum. Sergide eserlerim olsun çok isterdim. Bu eserleri yapan herkesin emeklerine sağlık."