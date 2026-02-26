Mersinli Öğrenciler, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile Sınavlara Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersinli Öğrenciler, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile Sınavlara Hazırlanıyor

26.02.2026 11:52  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Merkezlerde eğitim alan öğrenciler, her hafta ücretsiz gerçekleştirilen deneme sınavlarıyla gerçek sınav atmosferini deneyimleyerek sınavlara hazırlanma imkanı buluyor.

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Merkezlerde eğitim alan öğrenciler, her hafta ücretsiz gerçekleştirilen deneme sınavlarıyla gerçek sınav atmosferini deneyimleyerek sınavlara hazırlanma imkanı buluyor.

Artan eğitim maliyetleri karşısında fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi; il genelinde verdiği ücretsiz kursların yanı sıra kitap ve deneme sınavı desteğiyle de öğrencilerin sınavlara daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunuyor. Gerçek sınav atmosferinde zaman yönetimi pratiği de kazanan öğrenciler, girdikleri denemeler sayesinde YKS ve LGS'de daha hızlı ve pratik çözüm yapma becerisi elde ediyor.

Büyükşehir tarafından Mersin genelinde 21 şubede yıl boyunca 12. sınıf öğrencilerine 32, 11. sınıf öğrencilerine 10, 8. sınıf öğrencilerine 24 ve 7. sınıf öğrencilerine 10 olmak üzere toplam 76 deneme sınavı uygulanıyor. Gerçekleştirilen deneme sınavlarının ardından sonuçlar detaylı şekilde analiz ediliyor. Yanlış yapılan sorular ve eksik konular doğrultusunda etüt çalışmaları ve konu tekrarları düzenlenerek, öğrencilerin akademik başarılarının artırılması hedefleniyor. Farklı yayın ve soru türlerinden oluşan denemeler sayesinde, öğrencilerin soru çeşitliliğini görmesi de sağlanıyor.

"Mersin genelindeki 21 şubemizde, toplam 76 deneme sınavı uyguluyoruz"

Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Akdeniz Şubesi'nde görev yapan Rehber Öğretmen Duygu Günel, merkezlerde sınava hazırlanan öğrencileri sık sık deneme sınavlarına aldıklarını anlatarak, "Büyükşehir olarak öğrencilerimize yalnızca kitap ve kurs desteği sunmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda Mersin genelindeki 21 şubemizde, toplam 76 deneme sınavı uyguluyoruz. Uyguladığımız sınavlar sonucunda da öğrencilerimizin eksiklerine göre etüt çalışmaları ve tekrar dersler gerçekleştiriyoruz" dedi.

Deneme sınavlarında soru çeşitliliğine önem verdiklerini ve bütün konuları kapsayan soruları içeren yayınlara önem verdiklerini kaydeden Günel, "Aynı zamanda öğrencilerimizin takibini sağlayarak, yaptıkları yanlışlar üzerinden etüt veriyoruz. Böylece yaptığımız denemeler tam olarak amacına ulaşmış oluyor" diye konuştu.

Deneme sınavlarının, öğrencilere zamanı doğru kullanma konusunda da deneyim kazandırdığına dikkati çeken Günel, "Öğrencilerimiz sınavda zamanla da yarışıyorlar. Zaman anlamında da onlara bir sınav atmosferi oluşturuyoruz. Bu sayede gerçek sınavlarda daha hızlı ve pratik şekilde çözüm yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

Kurs Merkezi öğrencileri sınavlara, Büyükşehir ile çok yönlü hazırlanıyor

Büyükşehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Akdeniz Şubesi'nde LGS sınavına hazırlanan Armin Bolat, "Dışarıdaki dershaneler çok pahalı, ama burası ücretsiz. Her hafta denemelere düzenli bir şekilde girerek, yanlışlarımın üstünden ilerliyorum. Zorlandığımız yerlerde öğretmenlerimiz yardım ediyor. Gerçek sınav atmosferini yaşıyoruz. Ayrıca derslere girmeden önce kurs merkezinde öğle yemeği de yiyoruz. Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Muhammed Yusuf Yıldız da Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezi sayesinde sınava çok iyi hazırlandığını dile getirerek, "Derslerimizin dışında, her hafta deneme sınavına giriyoruz. Deneme sınavları sayesinde eksiklerimizi görüyor, sınav atmosferini yaşıyoruz. Burada kaliteli bir eğitimi ücretsiz alıyoruz. Hocalarımız çok iyi. Konularda eksikler olduğunda hocalar bire bir yardım ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersinli Öğrenciler, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile Sınavlara Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez 20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı Kurduğu cinayet planı 2 saatte patladı, soluğu cezaevinde aldı
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek

11:14
Kenan Yıldız’dan olay olan sevinç
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 12:02:32. #7.13#
SON DAKİKA: Mersinli Öğrenciler, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri ile Sınavlara Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.