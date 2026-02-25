Merter Polisevi'nde Yangın

Zeytinburnu'ndaki Merter Polisevi'nin çatı katında çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Maltepe Mahallesi'ndeki Merter Polisevi'nin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
