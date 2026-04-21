Meryem Beyza Er'den Yeni Film: Öğle Değil

21.04.2026 16:04
Yönetmen Meryem Beyza Er, 'Öğle Değil' filmi için Kayseri'de çekimlere başlıyor.

Yönetmen Meryem Beyza Er, üçüncü uzun metraj filmi "Öğle Değil" için hazırlıklarını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilecek bağımsız yapımın çekimleri Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Cast çalışmalarına başlayan Er, kasım ayında sete çıkmaya hazırlanıyor.

Film hikayesinin yanı sıra şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini sinema aracılığıyla görünür kılma hedefiyle de dikkati çekiyor. Projenin bölge turizmine katkı sağlaması bekleniyor.

Senaryosunu Mert Selek'in kaleme aldığı, yapımcılığını Kum Film'in üstlendiği film, hayallerini bastırarak evliliğe teslim olmuş bir kadının hikayesine odaklanıyor. Psikolojik çöküşler ve kimlik arayışı arasında sıkışan karakterin, hayatındaki kabullenişlerin aslında sandığı gibi olmadığını fark etmesi filmde işleniyor.

Kaynak: AA

