Merz: Avrupa ABD'ye Sırtını Dayamayı Bırakmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merz: Avrupa ABD'ye Sırtını Dayamayı Bırakmalı

18.07.2025 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, Avrupa'nın artık savunma ve güvenlikte daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa ülkelerinin uzun yıllar boyunca savunma ve güvenlik konusunda ABD'ye sırtını dayadığını kabul ederek artık sorumluluk alma zamanının geldiğini söyledi.

Merz, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında BBC'ye verdiği röportajda, Almanya'nın savunma politikası, Avrupa-ABD ilişkileri, Rusya- Ukrayna Savaşı ve İngiltere ile anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa ülkelerinin savunma ve güvenlik konusunda uzun yıllar boyunca ABD'ye sırtını dayadığını belirten Merz, "Daha fazlasını kendi başımıza yapmamız gerektiğini biliyoruz. Geçmişte beleşçiydik. Şimdi bizden daha fazlasını yapmamız isteniyor ve biz de bunu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merz, "ABD Başkanı Donald Trump özünde Avrupa'nın kaderine kayıtsız mı? ya da onu tanıdıkça fikriniz değişti mi?" sorularına verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

"Hayır, fikrimi değiştirmedim. Amerikalıların yıllardır Avrupa'dan uzaklaşıp Asya'ya yöneldiğini gözlemliyorum. Tabiri caizse ekseni Asya'ya doğru kayıyor ve dünyada Amerikalıların ilgilendiği başka yerler de var ve kendilerini Çin ile çok zorlu bir rekabet içinde görüyorlar. İşte bu nedenle bize, kendinize kendiniz sahip çıkın diyorlar ve biz de bunu yapıyoruz."

Merz, ABD Başkanı Donald Trump'la üç kez görüştüğünü aktararak Trump ile haftalık telefon görüşmeleri yaptıklarını ve hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de ticaret ilişkileri konusunda koordinasyon içinde olduklarını kaydetti.

"Büyük bir tehdit görüyoruz ve bu tehdit Rusya"

Göreve başlamasından yalnızca 4 gün sonra İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte Kiev'e gittiğini hatırlatan Merz, "Büyük bir tehdit görüyoruz ve bu tehdit Rusya. Bu sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'nın barışına, özgürlüğüne ve siyasi düzenine yönelik tehdit." diye konuştu.

Almanya'da anayasa değişikliğiyle savunma bütçesinin artırılmasına öncülük ettiğini hatırlatan Merz, Alman ordusunun yeterince güçlü olmadığını, bu nedenle çok fazla para harcadıklarını kaydetti.

E3 ülkeleri olarak bilinen Almanya, İngiltere ve Fransa'nın yalnızca güvenlik ve dış politika değil, aynı zamanda ekonomik büyüme üzerine de odaklanacağını belirten Merz, Starmer ve Macron'la yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Savunma sanayi alanındaki ortak projelere devam edilecek

Almanya ve İngiltere arasında savunma, güvenlik, ticaret ve göç alanlarında dün imzalanan "Kensington Anlaşması"na da değinen Merz, bu anlaşma kapsamında savunma sanayi alanındaki ortak projelere devam edileceğinin altını çizdi.

Merz, ayrıca yasa dışı göçle mücadele amacıyla Almanya'da küçük botların depolanmasını suç sayacak yeni yasal düzenlemenin hızla meclise sunulacağı bildirildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, ingiltere, Politika, Güvenlik, Savunma, Almanya, Ekonomi, Güncel, Rusya, Dünya, Bbc, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz: Avrupa ABD'ye Sırtını Dayamayı Bırakmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi "Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı Kadın yolcu araçta sigara içmesine karşı çıkan taksiciye saldırdı
Pezeşkiyan’ın İsrail önlemi skandalla bitti Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı Pezeşkiyan'ın İsrail önlemi skandalla bitti! Aracı yolda kaldı, taksi çağırdı
Resmen açıklandı Napoli’den Osimhen kararı Resmen açıklandı! Napoli'den Osimhen kararı
HAKMAR’ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ’ye bırakmış HAKMAR'ın sahibi Zeki Doruk tüm mal varlığını FETÖ'ye bırakmış
Beşiktaş’ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır 2 isim takasta kullanılacak Beşiktaş'ta Kerem Aktürkoğlu için planı hazır! 2 isim takasta kullanılacak
Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar Taş ocağında gerçekleştirilen patlamalarda savrulan taşlardan canlarını zor kurtardılar

13:20
Komisyon için ilk adım Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
Komisyon için ilk adım! Kurtulmuş, Meclis Başkanvekilleri ile bir araya geldi
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
18:29
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
18:27
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı
18:16
Trabzonspor’da Onuachu şoku Sahadan sekerek ayrıldı
Trabzonspor'da Onuachu şoku! Sahadan sekerek ayrıldı
18:10
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
Allan Saint-Maximin geri dönüyor
17:54
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
Gazi polis memuruna yumruk atıp tişörtünü yırttı
17:54
İtalyanlar duyurdu Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
İtalyanlar duyurdu! Davinson Sanchez yeni takımıyla anlaştı, Galatasaray bırakmıyor
17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:48
Yunanistan’da skandal karar Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Yunanistan'da skandal karar! Okul kitaplarından Filistinli çocuklarla ilgili bölüm kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 14:18:26. #7.11#
SON DAKİKA: Merz: Avrupa ABD'ye Sırtını Dayamayı Bırakmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.