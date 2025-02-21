Merz'den Türkiye ve Almanya İlişkilerine Vurgu - Son Dakika
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Merz'den Türkiye ve Almanya İlişkilerine Vurgu

Friedrich Merz, Türkiye ile iş birliği ve Almanya'daki Türklerin önemini vurguladı.

21.02.2025 23:51
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Haber: İlhan Baba

(BERLİN)Almanya'da pazar günü gerçekleşecek erken seçimlere iki gün kala Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinin başbakan adayı ve CDU Genel Başkanı Friedrich Merz, merkezi Berlin'de bulunan ve Almanya'da 24 saat Türkçe yayın yapan tek radyosu olan Metropol FM stüdyolarına konuk oldu. Metropol FM redaktörü Ferhad Poye'nin sorularını yanıtlayan Merz, Türkiye ve Avrupa arasında daha sıkı iş birliği sağlanması gerektiğini belirtti.

Almanya'nın ekonomik sorunları, artan yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ile olası iş birliği konularında net açıklamalarda bulunan Merz, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Merz, Almanyalı Türklerin ülkeye katkılarının altını çizdi.

"AfD ile iş birliği kesinlikle gündemde değil"

Aşırı sağcı parti olarak bilinen (AfD) ile koalisyon yapılıp yapılmayacağına yönelik soruya net bir şekilde yanıt veren Friedrich Merz, bu partiyle hiçbir siyasi iş birliği içinde olmayacaklarını vurguladı. "Ne bir koalisyon, ne dışarıdan destek ne de herhangi bir siyasi anlaşma söz konusu olabilir," diyen Merz, AfD'nin Almanya'nın son 75 yılda inşa ettiği değerlere karşı olduğunu ve Batı ile entegrasyona zarar verecek politikalar savunduğunu belirtti.

"Konut krizi ve artan kira fiyatları"

Almanya'daki uygun fiyatlı konut sıkıntısına değinen Merz, hızla artan inşaat maliyetleri ve bürokratik engellerin çözülmesi gerektiğini ifade etti. Konut üretiminin artırılması gerektiğini belirten Merz, bürokrasinin azaltılması ve düşük maliyetli seri üretime dayalı konut projelerine yönelinmesi gerektiğini söyledi. Almanya'da konut inşaat maliyetlerinin metrekare başına 4.000 Euro'yu aştığını dile getiren Merz, mevcut kira artış sınırı uygulamalarının yetersiz kaldığını savundu.

"Türk kökenli vatandaşların iş piyasasındaki önemi büyük"

Berlin'de yaşayan hukukçu Seda Eden'in iş piyasasında Türk kökenli vatandaşların yaşadığı ayrımcılıkla ilgili sorusuna yanıt veren Merz, Almanya'nın açık ve göçmen dostu bir ülke olmaya devam etmesi gerektiğini belirtti. Düzenli göçün desteklenmesi gerektiğini, ancak düzensiz göçün kontrol altına alınmasının elzem olduğunu ifade eden Merz, aksi halde göçmen kökenli bireylerin genelleştirilerek yabancı düşmanlığına maruz kalabileceğini söyledi. Almanya'daki Türk toplumunun ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Merz, Türk kökenli siyasetçilerle yakın ilişkiler içinde olduğunu ve Almanya'nın tüm vatandaşları için eşit fırsatlar sunması gerektiğini belirtti.

"Türkiye'nin AB süreci ve Almanya ile olan ilişkileri önemli"

Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci hakkında konuşan Merz, Türkiye'nin Almanya için önemli bir ticaret ve güvenlik ortağı olduğunu vurguladı. "Türkiye'nin Avrupa'ya mümkün olduğunca yakın olmasını istiyorum" diyen Merz, Türkiye ve Avrupa arasında daha sıkı iş birliği sağlanması gerektiğini belirtti. Türkiye'nin NATO üyesi olarak bölgesel güvenlik açısından büyük bir rol oynadığını ifade eden Merz, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ve siyasi bağları güçlendirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Almanya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz'den Türkiye ve Almanya İlişkilerine Vurgu - Son Dakika

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