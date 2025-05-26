Merz: Gazze'deki Saldırı İnsanlık Trajedisi - Son Dakika
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Merz: Gazze'deki Saldırı İnsanlık Trajedisi

26.05.2025 15:37
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Almanya Başbakanı Merz, İsrail'in Gazze'deki okula düzenlediği saldırıyı ağır şekilde eleştirdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı Femhi el-Cercavi Okulu'na düzenlediği saldırıyı "insanlık trajedisi ve siyasi bir felaket" olarak niteledi.

Friedrich Merz Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) düzenlediği Avrupa Forumu etkinliğinde yaptığı açıklamada, İsrail'in Femhi el-Cercavi Okulu'na gerçekleştirdiği saldırıyı hatırlatarak, "Okulun vurulması bir insanlık trajedisi ve siyasi bir felakettir." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu hafta bir görüşme yapacağını aktaran Merz, "Netanyahu ile görüşeceğim. Daha önce kapalı kapılar ardında da görüşmelerimiz olmuştu. Zaten son iki yılda kendisini iki kez ziyaret ettim ve kendisine kapalı kapılar ardında abartmamasını söyledim." diye konuştu.

Merz, İsrail ordusunun şu anda Gazze Şeridi'nde yaptıkları konusunda biraz daha net konuşacağını belirterek, "Son günlerde giderek artan bir şekilde sivil halka bu denli acı çektirmenin amacının ne olduğunu artık anlamıyorum. Bu Hamas terörizmine karşı mücadele ile haklı gösterilemez. Benim görüşüm bu yönde." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin İsrail'e kamuoyu önünde tavsiyelerde bulunurken dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha dikkatli olması gerektiği itirafında bulunan Merz, "Bunu açıklamama gerek yok, ancak uluslararası insancıl hukukun sınırları gerçekten ihlal edildiğinde, Almanya da bu konuda bir şeyler söylemelidir ve bunu zaten son birkaç gün içinde biraz daha açık bir şekilde söyledim. Dışişleri Bakanı da benim adıma Tel Aviv'e gitti ve Kudüs'te hükümet temsilcileriyle konuştu ve şimdi bunu biraz daha açık bir şekilde söylemeliyiz ve ben de burada aynısını yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Şansölye, ülkesinin İsrail'in yanında kalma konusunda güçlü bir çıkarı olduğunu, İsrail'in de Almanya'nın Avrupa'daki en önemli ortağı olarak kalmasında çıkarı bulunduğuna inandığını ifade ederek, "Bunun böyle kalmasını istiyorum, ancak İsrail hükümeti, en yakın dostlarının artık kabul etmek istemeyeceği hiçbir şeyi yapmamalı." dedi.

Merz, İsrail ile Filistin'de iki devletli bir çözümün uzun vadede bölge için doğru olduğuna inandıklarını bir kez daha yineledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Almanya, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz: Gazze'deki Saldırı İnsanlık Trajedisi - Son Dakika

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