Almanya\'dan Eurovision tehdidi: İsrail yoksa biz de yokuz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi ihtimaline ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Kamu televizyonu ARD'de yayınlanan "Caren Miosga" adlı programa katılan Merz, İsrail'in bu yarışmanın bir parçası olduğunu savunarak, ihracın tartışılmasının bile "bir skandal" olduğunu söyledi.
Başbakan Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarılmasını talep ederek, katılması durumunda yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.
Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), tüm katılımcı ülkelerin 2025 Kasım'da bir araya gelerek, İsrail'in ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapılacağını bildirmişti.
