Merz, Trump\'a Zelenskiy\'i aralıkta Miami\'deki G20 zirvesine davet etme çağrısı yaptı

Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in konuğu olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yapılacak barış görüşmelerinde, Avrupa'nın da masada olması gerektiğini dile getirdi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile barış görüşmelerinin yeniden başlamasının planlandığı tarihe bir hafta kala Avrupalıların da masada olması gerektiğini dile getirdi.

Zelenskiy, salı günü Berlin'de Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinin ardından, "Avrupa bu sürecin, barışa giden yolun bir parçasıdır" dedi. ABD ile Rusya arasındaki temaslara da değinen Zelenskiy, "Avrupa müzakere masasında yer almazsa kalıcı bir barış sağlanamaz" ifadesini kullandı.

Merz ise ABD Başkanı Donald Trump'a, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Zelenskiy'i de aralık ayında Miami'de yapılacak G20 zirvesine davet etme çağrısı yaptı. "Başkan Trump, Rusya Devlet Başkanı'nı davet etmeye karar verirse öncelikle Ukrayna konuşulmalı" diyen Merz, "Ukrayna konuşuluyorsa Ukrayna Devlet Başkanı da masada olmalı" ifadesini kullandı.

Zelenskiy'nin Berlin ziyareti, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yoğun hava saldırılarının gölgesinde gerçekleşiyor. Bu arada Rusya'nın cephedeki kayıplarının arttığı bildiriliyor. Güvenlik çevrelerine göre Rus ordusunun ekim ayındaki ölü ve yaralı sayısı 50 bini aştı.

Ukrayna ordusu gece saatlerinde bir Rus petrol rafinerisine saldırdı. Rus ordusu ise kendi açıklamasına göre ülke genelinde 856 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) engelledi.

Merz: Ukrayna'ya kış yardımını artıracağız

Başbakan Merz, konuğu Zelenskiy ile gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında Ukrayna'ya desteği sürdüreceklerini ve kış aylarına yönelik yardımı daha da artıracaklarını duyurdu.

Hükümetin bunun için bütçede öngörülmeyen ek harcama olarak 200 milyon euro ayıracağını aktaran Merz, 19 Kasım'da da "Gönüllüler Koalisyonu"nun yeniden toplanmasının planlandığını açıkladı.

Almanya, bu toplantıda ortaklarını Ukrayna'ya yardımı 2027'de de sürdürmeye ya da artırmaya ikna etmek istiyor. Merz, "Toplantıda ateşkes sonrasında Ukrayna'ya güvenlik garantisi verme konusundaki kararlılığımızı yineleyeceğiz" dedi. İlgili bir askeri tatbikatın bu günlerde başladığını belirten Merz, "Bu, bir barış çözümünün belirleyici unsuru olacak" diye konuştu.

Alman hükümetinin verdiği mesaj böylece, Donald Trump'ın bu konudaki politikasından bariz biçimde ayrılıyor.

Zelenskiy, son derece sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen Berlin ziyaretinde, çarşamba günü Brüksel'de, AB Komisyonu'nun ev sahipliğinde yeni görüşmelerin yapılacağını ve bunlara NATO ile ABD'nin de katılacağını duyurdu. Görüşmelerde çalışma grupları düzeyinde yeniden imar paketleri ile güvenlik garantileri ele alınacak.

"Yıkım çok büyük"

Moskova'nın yaklaşık 250 kilometre kuzeydoğusundaki Yaroslavl kentinde bulunan Slavneft-YANOS rafinerisine yönelik saldırıda iki çalışan yaralandı.

Bölge Valisi Mihail Yevrayev'in açıklamasına göre rafinerinin altyapısı saldırıda büyük hasar gördü. Yevrayev, sosyal haberleşme uygulaması Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Rafinerinin altyapısında hasar oluştu. Kurtarma ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor" dedi.

Rus hava savunma sistemlerinin ise tesise yönelik 124 İHA'lık bir saldırıyı engellediği bildiriliyor. Rafinerinin yıllık yaklaşık 15 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunuyor. Tesis benzin, mazot ve ısınma yakıtı üretiyor.

Yürürlükteki yaptırımlara rağmen ABD'de fiyatları düşürmek için Rus mazotu satın alan Trump, Ukrayna'dan Rus enerji tesislerine yönelik saldırıları durdurmasını istemişti. Ancak Zelenskiy, Rusya'nın da Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almasını gerekçe göstererek bu talebi reddediyor.

Ukrayna'nın en büyük özel enerji şirketi DTEK'in verdiği bilgiye göre, gece saatlerindeki ağır Rus saldırılarının ardından üç termik santral elektrik üretimini durdurmak zorunda kaldı. Rusya'nın, söz konusu tesisleri onlarca füze ve İHA ile vurduğu belirtiliyor.

Avrupalılar, Rusya'nın iç kesimlerine yönelik saldırıları destekliyor. Kiev, Rus rafinerilerine yönelik saldırılarla Moskova yönetiminin savaşın finansmanı için gereken kaynaklara ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Rus heyetine Medinski başkanlık edecek

ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoffpazartesi günü, ABD'nin 10-11 Kasım'da Ukrayna ve Rusya heyetlerini Abu Dabi'de bir araya getirmek istediğini duyurmuştu.

Kremlin ve Zelenskiy salı günü bunu doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rus heyetine Putin'in danışmanı Vladimir Medinski'nin başkanlık edeceğini aktardı. Witkoff'a göre görüşmelerde savaş sonrası dönem için güvenlik düzenlemeleri ile gerilimin azaltılması ele alınacak.

ABD arabuluculuğunda yapılan son barış görüşmeleri, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaş başlatmasından önce, şubat ayında gerçekleşmişti.

Reuters/ ET,TY