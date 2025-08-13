Merz: Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri Sağlanmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Merz: Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri Sağlanmalı

13.08.2025 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Başbakanı Merz, Trump ve Putin'in Alaska görüşmesinde Ukrayna'nın güvenliği öncelik olmalı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda 15 Ağustos'ta Alaska'da yapacağı görüşmeye ilişkin, "Alaska'da, Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır." dedi.

Merz, Almanya'nın ev sahipliğinde Ukrayna konulu çevrim içi toplantının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Başbakan Merz, "Alaska'da, Avrupa ve Ukrayna'nın temel güvenlik çıkarları korunmalıdır." diye konuştu.

Avrupalılar olarak Trump'a bu mesajı verdiklerini dile getiren Merz, hem durum değerlendirilmesinde hem de Alaska'da yapılacak görüşmede ulaşılabilir hedef konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Merz, çevrim içi toplantıda verimli görüşme yaptıklarını ve umutlu olduklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşmelere devam edeceklerini belirten Merz, Avrupa'nın ne kadar kararlı olduğunu açıkça belirttiklerini vurguladı.

Merz, "ABD Başkanı, ABD'nin Ukrayna'da Avrupa ve Ukrayna'nın çıkarlarını koruyan bir barış için çalışıyorsa, bizim tam desteğimize güvenebileceğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Rus işgalinin hukuki olarak tanınması söz konusu olamaz"

Ukrayna'nın sonraki toplantılarda masada yer alması gerektiğini ve ateşkesin sağlanmasını istediklerini açıkça belirttiklerini aktaran Merz, müzakerelerde önce temel unsurların belirlenmesi, ardından bir çerçevenin kararlaştırılması gerektiğini belirtti.

Merz, "Ukrayna, toprak meselesi hakkında müzakereye hazırdır ancak bu durumda sözde temas hattı başlangıç noktası olmalıdır ve Rus işgalinin hukuki olarak tanınması söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin Ukrayna için sağlam güvenlik garantileri içermesi gerektiğinin altını çizen Merz, Ukrayna ordusunun ülkesinin egemenliğini savunmaya devam edebilmesi ve uzun vadede Batı'nın yardımına güvenebilmesi gerektiğini vurguladı.

"Alaska'da Rus tarafında da bir hareket yoksa, ABD ve biz Avrupalılar baskıyı artırmalıyız"

Merz, 15 Ağustos'taki müzakerelerin ortak bir transatlantik stratejinin parçası olması gerektiğini söyledi.

Bu stratejiyle Ukrayna'ya güçlü destek ve Rusya'ya gerekli baskının uygulanması gerektiğine işaret eden Merz, "Alaska'da Rus tarafında da bir hareket yoksa, ABD ve biz Avrupalılar baskıyı artırmalıyız, artırmak zorundayız." dedi.

Merz, ABD Başkanı Trump'ın bu pozisyonu bildiğini ve büyük ölçüde desteklediğini belirterek, Ukrayna'da barış için umut olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Donald Trump, Donald Trump, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Almanya, Güncel, Alaska, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Merz: Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri Sağlanmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem

17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
23:27
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
23:19
Galatasaraylılara müjde Donnarumma, Paris Saint-Germain’e veda etti
Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti
23:16
Robin Van Persie’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
23:11
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
23:00
Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim
Sofyan Amrabat: Tek ayak bile olsa devam edeceğim
22:55
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır
Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır
22:49
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
22:38
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 18:43:28. #7.13#
SON DAKİKA: Merz: Ukrayna İçin Güvenlik Garantileri Sağlanmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.