Merzifon'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti

EVE GİDEN POLİSLERE 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM' DEMİŞ

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Murat K.'nin, evde tartıştığı annesi Saliha K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olaydan önce tartışma ihbarı üzerine eve polis ekiplerinin gittiği, Saliha K.'nin aile içi bir tartışma yaşandığını söylediği ve şikayetçi olmadığı belirtildi. Polis ekiplerinin, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma seslerinin geldiği ve bunun üzerine adrese geri döndüğü bildirildi. Ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kapının açılmasının ardından, evde S.K.'nin oğlu M.K. tarafından bıçaklandığı görüldü. Gözaltına alınan M.K.'nin 1.40 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Şerife Serap Kara/AMASYA,