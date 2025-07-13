Merzifon\'da Aşure İkramı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Merzifon Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Medrese Parkı'nda kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı.
Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve İlçe Müftüsü Sebahattin Kesti, etkinliğe katılarak aşure dağıttı.
Kaymakam Karaaslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini söyledi.
Bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını dile getiren Karaaslan, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti.
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