Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı - Son Dakika
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı

Amasya\'nın Merzifon ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı

Merzifon Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda yapılan çalışmaların yer aldığı sergi, Sultaniye Medresesi'nde ziyaretçilere açıldı. Kaymakam Ali Güldoğan, Gençlik Haftası'nın sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle kutlanacağını belirtti. Serginin açılışına Belediye Başkan Vekili, Cumhuriyet Başsavcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğretmenler katıldı.

17.05.2024 14:03
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı.

Sultaniye Medresesi'nde açılan sergide, Merzifon Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda yapılan çalışmalar yer aldı.

Kaymakam Ali Güldoğan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası kapsamında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirileceğini söyledi.

Gençlik Haftası'nı kutlayan Güldoğan, geleceğin genç nesiller tarafından inşa edileceğini belirtti.

Serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'nın Merzifon ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı - Son Dakika
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