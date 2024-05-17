Amasya\'nın Merzifon ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında el sanatları ve resim sergisi açıldı.

Sultaniye Medresesi'nde açılan sergide, Merzifon Gençlik Merkezi'nde açılan kurslarda yapılan çalışmalar yer aldı.

Kaymakam Ali Güldoğan, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası kapsamında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirileceğini söyledi.

Gençlik Haftası'nı kutlayan Güldoğan, geleceğin genç nesiller tarafından inşa edileceğini belirtti.

Serginin açılışına Belediye Başkan Vekili Hasan Koparan, Cumhuriyet Başsavcısı Mevlüt Furkan Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.