Amasya'nın Merzifon ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İ.H.C. yönetimindeki 05 ABV 847 ve S.G. idaresindeki 05 AAL 547 plakalı otomobiller, Mahsen Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü S.G. sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Merzifon'da Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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