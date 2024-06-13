Merzifon'da Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarı

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi pazar yeri, banka ve PTT şubelerinde vatandaşlara, içeriğinde sahte parayı tanımalarını kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı broşürlerden dağıttı.

Broşürlerde ayrıca, alışveriş sırasında paranın gerçek olup olmadığının kontrolü, kurbanlık alışverişi, telefon ve internet üzerinden yapılan alışverişte dikkat edilmesi gereken konular hakkında ayrıntılı bilgilere yer verildi.

Ekipler, vatandaşları şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ihbarda bulunması konusunda uyardı.