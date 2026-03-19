Merzifon'da Trafik Denetimlerine Ağırlık Verildi

19.03.2026 17:55
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimleri artırıldı. Vali Bakan sürücüleri uyardı.

Ramazan Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan İstanbul-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Kayadüzü mevkisinde bulunan polis uygulama merkezine gelen Amasya Valisi Önder Bakan, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücüleriyle sohbet etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince sürdürülen denetim hakkında görevlilerden bilgi alan Vali Bakan, sürücüleri emniyet kemeri takmaları, mola vermeleri ve dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Bakan, araçlardaki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Vali Bakan, AA muhabirine, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için çalıştıklarını belirten Bakan, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Bölgemizden hem doğuya hem Karadeniz Bölgesi'ne geçen trafiğin güvenli şekilde seyirlerini sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıkla, huzurla trafikte yolculuk yapmalarını ve büyüklerine kavuşmalarını diliyoruz. Şükürler olsun ki şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Uygulamaya Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ramazan Yiğit de katıldı.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Merzifon, Trafik, Amasya, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Son 40 yılın en büyük enerji krizini yaşıyoruz
FED, faizi sabit bıraktıa FED, faizi sabit bıraktıa
DSÖ: Orta Doğu’daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor DSÖ: Orta Doğu'daki çatışma, insanların sağlığını olumsuz etkiliyor
Marquinhos’tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat’ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türk şoför Hüseyin Fırat'ın şehadeti, saldırganların sivilleri hedef aldığının göstergesidir
2-0 kaybetmişlerdi Demir Egeli Braga’dan muhteşem geri dönüş 2-0 kaybetmişlerdi! Demir Egeli Braga'dan muhteşem geri dönüş

18:44
Beşiktaş’tan 3 çilek transferi birden İşte o isimler
Beşiktaş'tan 3 çilek transferi birden! İşte o isimler
18:29
Mehmet Ali Erbil’den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
Mehmet Ali Erbil'den çok konuşulacak iddia: Peygamber soyundan geliyorum
18:16
Osimhen’in sakatlığı sonrası Hasan Şaş’tan çarpıcı Süper Lig iddiası
Osimhen'in sakatlığı sonrası Hasan Şaş'tan çarpıcı Süper Lig iddiası
18:16
Fidan’dan Arakçi’ye: Bari biz Riyad’dayken füze göndermeyin
Fidan'dan Arakçi'ye: Bari biz Riyad'dayken füze göndermeyin
17:43
ABD Savunma Bakanı, Pentagon’un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
ABD Savunma Bakanı, Pentagon'un İran savaşı için 200 milyar dolar ek bütçe talep edeceğini doğruladı
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
