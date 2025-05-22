Merzifon\'da Zabıta ile Engelli İşletmeci Arasında Arbede

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde engelli çay ocağı işletmecisi ile zabıta ekipleri arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, zabıta personeli hakkında idari inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Merzifon ilçesi Harmanlar Mahallesi Muammer Aksoy Sokak'ta meydana geldi. Çay ocağı işletmecisinin, dükkanın önüne masa ve taburelerini yerleştirip yolu kapattığı ihbarı üzerine bölgeye Merzifon Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi. Yüzde 61 bedensel engelli işletme sahibi Selahaddin Bozkurt ile zabıta ekipleri arasında masa ve taburelerin kaldırılması konusunda tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp arbedeye dönüştü. Bir zabıta personeli, masada bulunan çay bardağını işletme sahibine fırlattığı ve boğazını sıktığı öne sürüldü. Çevredekilerin de araya girmesiyle arbede önlendi, taraflar karşılıklı şikayetçi oldu.

KAYMAKAMLIK AÇIKLAMA YAPTI

Merzifon Kaymakamlığı'nın olayın ardından yapılan yazılı açıklamasında, "Bazı sosyal medya hesaplarında, ilçemizde faaliyet gösteren engelli bir işletme sahibine Merzifon Belediyesi zabıta personeli tarafından şiddet uygulandığına dair iddialar yer almaktadır. İddialara konu olay 21 Mayıs 2025 günü saat 11.00 sıralarında, ilçemiz Harmanlar Mahallesi Muammer Aksoy Sokak'ta bulunan bir iş yeri ile ilgili olarak Merzifon Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne, 'Masa ve taburelerin dışarı atıldığı, yolu engellediği' şeklinde yapılan bir ihbar üzerine yaşanmıştır. Zabıta görevlileri, şikayet üzerine masa ve tabureleri kaldırmak istediklerinde iş yerinde bulunan 2 şahıs ile arbede yaşanmış, her 2 tarafın da olayla ilgili şikayetçi olmaları üzerine doktor raporları alınarak taraflar polis Merkezi Amirliği'ne intikal ettirilmiştir. Konuyla ilgili olarak adli tahkikatın yanı sıra zabıta memurları hakkında idari inceleme de başlatılmış olup, inceleme ve soruşturma neticeleri hakkında gerekli bilgilendirmeler bilahare yapılacaktır" denildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.