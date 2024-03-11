Merzifon Kitap Fuarı\'na 60 Bin Kitapsever Ziyaret Etti

Merzifon Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi düzenlenen Merzifon Kitap Fuarı'nı 7 günde yaklaşık 60 bin kitapsever ziyaret etti.
Kapalı Fuar Alanı'nda kitapseverlere kapılarını açan fuar, 7'den 70'e her kesimin ilgisini çekti. Dün itibariyle sona eren fuar, yaklaşık 60 bin kişiyi ağırladı.
"Kitap herkesi buluşturur" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda, kitapseverler hem yazarlarla tanışma hem de istedikleri kitabı satın alma fırsatı buldu.
Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, AA muhabirine, geleneksel hale getirdikleri fuarda 200'den fazla yazar ve 100'e yakın yayınevinin yer aldığını söyledi.
Fuarın kitapseverlere kapılarını açtığı ilk günden itibaren yazar ve şairlerin söyleşi etkinliği, imza günleri kapsamında okurlarıyla buluştuğunu anlatan Kargı, "Geleneksel hale getirdiğimiz kitap fuarımız sadece ilçemiz değil bölge halkımızın da yoğun ilgisini çekti. Şehrimizin zaten çok ciddi bir okuyucu kitlesi var. Şu ana kadar tespitlerimize göre 60 bini aşkın vatandaşımız Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Aileleriyle birlikte fuarımıza katılan öğrencilerimize ve tüm hemşehrilerimize gösterdikleri ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.
Fuara katılan Yazar Arif Cem Gürkan ise, Merzifon'un kültürel ve sanatsal çalışmalar ışığında çok iyi organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyledi.
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