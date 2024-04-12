- Mescid-i Aksa'da bayramın üçüncü gününde cuma namazı 30 bin kişiyle kılındı
KUDÜS - İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Ramazan Bayramı'nın 3. gününde kılınan cuma namazında 30 bin Müslüman saf tuttu.
İsrail ordusu Gazze Şeridine 189 gündür saldırılarını sürdürürken, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinliler Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Cuma namazını kılmak için İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı Mescid-i Aksa'ya akın etti. Binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren İsrail'in kurduğu askeri kontrol noktalarını geçerek Mescid-i Aksa'ya koştu. İsrail güçleri, Batı Şeria'dan gelenlerin Kudüs'e girişlerinde sıkı kısıtlamalar uygularken, çok sayıda Filistinlinin girişine izin vermedi. Kudüs İslami Vakıflar Dairesinden yapılan açıklamada, İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 30 bin Müslümanın Ramazan Bayramı'nın 3. gününde cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldığı belirtildi.
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde alkollü oldukları tespit edilen ve çevreyi rahatsız eden 2 şüpheliye kişi başı 977 TL idari para cezası uygulandı. Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye sırasında M.Ç. ve A.Ç. isimli şahısların sarhoşluk kabahati işledikleri belirlendi ve cezai işlem uygulandı.
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Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı, yoğunluk sırasında 7 tam altın vereceği müşterisine dalgınlıkla 10 tam altın verdi. Yanlış işlem sonucu verdiği 3 tam altın, döviz bürosuna 49 bin 500 TL'ye mal oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
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Ramazan Bayramı süresince tatillerini değerlendiren ve seyahat eden vatandaşların dönüşlerinin başlamasıyla birlikte tatilin son gününde de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluğun arttığı görüldü. Bayram nedeniyle ilan edilen 9 günlük resmi tatilde bir çok vatandaş şehirlerarası seyahat etti. Gerçekleştirilen tatilde vatandaşların bir bölümü akrabalarını ziyaret ederken, bir bölümü ise turistik bölgelere gitmeyi tercih etti. Bayram tatilinin sonlarına doğru başlayan geri dönüş yoğunluğunun, tatilin son günü olan bugün de Trabzon Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde katlanarak arttığı görüldü. Yeniden yola çıkmaya hazırlanan vatandaşları ise yakınları uğurladı.
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Erzurum, Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan şehir olma özelliğini sürdürüyor. Erzurum'da bugüne kadar 55 ürün coğrafi işaret aldı ve 13 ürün ise tescil için onay bekliyor. Son olarak, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bu başvuruyla Narman Yeşil Mercimeği'nin menşe adı olarak tescil edilmesi hedefleniyor.
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