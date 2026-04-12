Mescid-i Aksa'da Gözaltılar

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusunda 2 kadın ile bir Harem-i Şerif görevlisini gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail polisi, Aksa'da Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor.

Haberde, İsrail polisinin, Aksa'da bulundukları sırada 2 kadını gözaltına alarak henüz bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtildi.

Harem-i Şerif'in temizlik birimi sorumlusu Raid Zuğeyr'in de İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltıların gerekçesine ilişkin İsrail ya da Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.