İsrail polisi kısıtlamaları azalttı, Mescid-i Aksa\'da rekor sayıda kişi cuma namazı kıldı

İsrail polisinin, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana uyguladığı kısıtlamaları azaltmasının ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da rekor sayıda kişi cuma namazını kıldı.
Mescid-i Aksa'dan sorumlu Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bazı kaynaklar, 20 binden fazla Müslümanın cuma namazını Aksa'da kıldığını bildirdi.
İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda kontrol noktaları kurdu.
Mescid-i Aksa çevresinde getirilen kısıtlamaları azaltan İsrail polisi, çok sayıda Filistinlinin Aksa'ya girmesine izin verdi.
Ancak, kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, Filistinli genç erkeklerin Aksa'ya girişini ise engelledi.
Polis, Aslanlı Kapı bölgesinde Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen bazı Filistinli gençlere copla darbetti.
AA muhabirine konuşan 60 yaşın üzerindeki Filistinli Ebubekir Şimmi, kontrol noktasındaki İsrail polisinin kendisini tanıdığını ve Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermediklerini belirtti.
Mescid-i Aksa'nın içinde olmasa da yanında ibadet edebilmenin de kendisini mutlu ettiğini ifade eden Şimmi, "Beni almasınlar ama yeter ki herkes Mescid-i Aksa'ya girip burada namaz kılabilsin." diye konuştu.
İsrail polisi, 7 Ekim'de Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Müslümanlara katı kısıtlamalar getirmişti. 7 Ekim'den bu yana cuma günleri Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinliler ile İsrail polisi arasında olaylar yaşanıyordu.
İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve TOMA'dan sıkılan pis kokulu suyla müdahale etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Bu durum sonucunda yaklaşık bir ton balık yola saçıldı. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) ekibinin, Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldıktan sonraki dönüş yolculuğu tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › İsrail polisi kısıtlamaları azalttı, Mescid-i Aksa'da rekor sayıda kişi cuma namazı kıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?