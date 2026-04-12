Mescid-i Aksa'ya Baskın Tepkisi

12.04.2026 17:04
Filistin hükümeti, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kutsiyet ihlali olarak nitelendirdi.

Filistin hükümeti, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını "Aksa'nın kutsiyetinin açıkça ihlal edilmesi" olarak nitelendirerek baskına tepki gösterdi.

Filistin Devlet Başkanlığının konuya ilişkin açıklaması, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlandı.

Açıklamada, "İsraillilerin, Ben-Gvir liderliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna baskın düzenlemesi, işgal güçlerinin koruması altında orada Talmud ayini yapılması, mevcut tarihi ve hukuki statünün açık bir ihlali, kutsiyetin çiğnenmesi, tehlikeli şekilde gerginliğin tırmandırılması ve kabul edilemez bir provokasyon." ifadelerine yer verildi.

Bu baskınların ve eylemlerin, "zaman ve mekan açısından bölme" girişimleri de dahil Mescid-i Aksa'da yeni fiili durumlar dayatmayı amaçlayan bir politikanın parçası olduğu kaydedildi.

Kudüs'te Müslümanlara ve Hristiyanlara ait kutsal mekanları hedef alan ihlallerin, güvenlik ve istikrar üzerindeki yansımaları konusunda uyarı yapılan açıklamada, "İsrail'in Kudüs şehri ve oradaki kutsal mekanlar üzerinde egemenliğinin olmadığı; Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla sadece Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumu "sorumluluklarını üstlenmeye; İsrail'i Kudüs'te ve işgal altındaki Filistin topraklarının geri kalanında gerçekleştirdiği ihlallere ve tek taraflı eylemlere son vermeye zorlayacak kararlı bir duruş sergilemeye" çağırdı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailli ile bu sabah polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları statükoya aykırı

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor. Bu girişleri "baskın" olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabildiği" yönündeki tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.

İsrail içindeki Ultra-Ortodoks Yahudi din adamlarının çoğunluğu ise Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girmesinin dinen yasak olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

ABD heyeti müzakere için Pakistan’da ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
“Sultan Süleyman“ esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi "Sultan Süleyman" esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
“Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj “Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti! Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj
Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım

18:02
Recep Durul’dan flaş hareket Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti
17:29
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
