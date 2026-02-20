Mescid-i Aksa'ya Cuma Namazı Akını - Son Dakika
Mescid-i Aksa'ya Cuma Namazı Akını

20.02.2026 15:07
Filistinliler, İsrail kısıtlamalarına rağmen Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda etti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs bulunan Mescid-i Aksa'ya akın eden on binlerce Filistinli, cuma namazını Müslümanların ilk kıblesinde eda etti.

Filistinliler, ramazanın ilk cuması için Mescid-i Aksa'ya İsrail kısıtlamaları altında kontrol noktalarından geçerek ulaşabildi.

İsrail polisi, yaptığı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir çevresine 3 binden fazla polis konuşlandırdığını duyurdu.

Açıklamada, 06.00 ila 15.30 saatleri arasında bölgedeki çok sayıda caddenin ve yolun trafiğe kapatıldığı, kontrol noktaları kurulduğu kaydedildi.

Eski Şehir'de de barikatlar kurularak bazı yolların kapatılması dikkati çekti. İsrail polisinin, buralarda kimi Filistinlilere kimlik kontrolü yaptığı ve bazılarının Aksa'ya girişine izin vermediği görüldü.

İsrail polis helikopterleri, sabah saatlerinden itibaren bölgede sürekli olarak uçuşlar gerçekleştirdi.

Tel Aviv yönetimi, son birkaç sene olduğu gibi bu yıl da cuma namazı için işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e gelişlere kısıtlama getirdi.

Batı Şeria'dan Kudüs'e gelecek Filistinli sayısı 10 bin ile sınırlanırken önceden izin almak şartıyla sadece 55 yaş üstü erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve birinci derece akrabalarıyla gelen 12 yaş altı çocuklara geçiş için müsaade edildi.

Filistinliler, Beytüllahim ile Kudüs arasındaki 300 ve Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya kontrol noktalarında geçiş için uzun kuyruklar oluşturdu. Çok sayıda Filistinli, İsrail makamlarından izin alınmasına rağmen Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e geçemedi.

Gazze'ye yönelik soykırıma paralel olarak diğer bölgelerdeki Filistinliler üzerinde de baskısını artıran İsrail, son birkaç senedir benzer kısıtlamalarla Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşarak ibadet etmesini zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

