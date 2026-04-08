Mescid-i Aksa Yarın Açılıyor - Son Dakika
Mescid-i Aksa Yarın Açılıyor

08.04.2026 23:17
İsrail polisi, geçici ateşkes sonrası Mescid-i Aksa'nın yarın ibadete açılacağını duyurdu.

İsrail polisi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşla birlikte kapattığı Mescid-i Aksa'nın yarın açılması için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'deki kutsal mekanların ziyaret ve ibadete açılacağı belirtildi.

Eski Şehir'deki Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Ağlama (Burak) Duvarı'nın perşembe sabahı itibarıyla ibadete açılacağına dikkat çekilen açıklamada, oluşacak yoğunluğa karşı Eski Şehir bölgesine yüzlerce polisin konuşlandırılacağını belirtildi.

Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi kapatılmıştı

İsrail yönetimi, İsrail ve ABD'nin İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarla eş zamanlı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri tamamen kapatmıştı.

Kapatıldığından bu yana Mescid-i Aksa'da yalnızca cami görevlileri ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi personeli namaz kılabiliyordu. Diğer Filistinliler ise namazlarını kentteki küçük camilerde eda ediyordu.

İsrail makamları ayrıca, Hristiyan dünyası için en önemli dini yerlerden biri olan Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'ni de kapatmıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mescid-i Aksa Yarın Açılıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
SON DAKİKA: Mescid-i Aksa Yarın Açılıyor - Son Dakika
