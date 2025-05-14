Meslek Lisesi Öğrencilerinden TÜBİTAK Bilim Fuarı

Meslek liselilerden 19 farklı proje

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 B kategorisinde bilim fuarı düzenlendi.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul düzenlenen bilim fuarında öğretmen ve öğrenciler hazırladıkları projeleri stantlarda sergiledi.

Bilim fuarının açılışı Belediye Başkanı Erkan Kara, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ali Daşman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Çetinkaya ve kurum müdürleri tarafından yapıldı.

2025 yılında TÜBİTAK 4006 B kategorisinde başvurusu kabul edilen İlçedeki tek okul olan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından açılan bilim fuarında 18 öğretmen ve 54 öğrenci görev aldı.

Açılan sergide öğretmenler koordinasyonunda hazırlanan 19 proje sergilendi. Açılışın ardından Belediye Başkanı Erkan Kara ve beraberindeki heyet öğrencilerin stantlarını ziyaret ederek öğrenciler tarafından hazırlanan 19 projeyi inceledi.

Öğrenciler eğlenceli matematik, tarih, su taşkınları, dilimize takılan değerler, sürdürülebilir temizlik ürünleri üretimi ve çevresel faydaları, engelli bireyler için engelleri aşan lavabo, kavşak ve trafik ışıklarında hızdan kaynaklı yaşanan kazaların azaltılmasını hız azaltma sinyalizasyonu, harflerle şifreleme gibi hazırladıkları çalışmaları katılımcılara sundu.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, öğrencilerin hazırladık projeleri tek tek inceleyerek emeklerinden dolayı da teşekkür etti.