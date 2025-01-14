Meslek Lisesinden Ahşap Oyuncak Projesi - Son Dakika
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Meslek Lisesinden Ahşap Oyuncak Projesi

Meslek Lisesinden Ahşap Oyuncak Projesi

Bayrampaşa'daki meslek lisesi öğrencileri, atıklardan oyuncak üreterek ihtiyaç sahibi okullara destek sağlıyor.

14.01.2025 12:27
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Bayrampaşa'da meslek lisesi öğrencileri, ahşap atıklardan çeşitli oyuncaklar üreterek ihtiyaç sahibi anaokullarına destek olurken, satılan ürünlerden elde edilen gelirle de okullarına maddi destek sağlıyor.

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı'nda öğrencilere hem üniversiteye hem de sektöre yönelik eğitim veriliyor.

Bu alanda eğitim gören öğrenciler, İstanbul'daki okullarda kullanılmaz hale gelen sıra, kapı, dolap gibi ahşap atıklardan 38 farklı oyuncak üretimi yapıyor.

Üretilen oyuncaklar, ihtiyaç sahibi anaokullarına gönderilerek hem çocukların mutlu olması sağlanıyor hem de çeşitli kurumlara satılan ürünlerden okula maddi gelir elde ediliyor.

"Üretim hem okula hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor"

Okulun müdür yardımcısı Yener Yücel, AA muhabirine, okulda birçok bölüm üzerine eğitim verdiklerini, bu bölümlerin her birinin kendi içerisinde üretim faaliyeti yürüttüğünü söyledi.

Buradaki öğrencilerin Türkiye'deki ara eleman açığını kapatmak üzere eğitim aldığını aktaran Yücel, öğrencilerin aldıkları eğitimleri staj vasıtasıyla pratiğe döktüklerini, mesleki açıdan donanımlı şekilde mezun olduklarını ifade etti.

Yücel, okulda öğrencilerin ahşapla alakalı her şeyi rahatça yapabildiğini bildirdi.

Meslek okullarının üretim alanları olduğuna belirten Yücel, "Bu üretim hem okula hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Hatta zaman zaman işte burada olduğu gibi atıklardan dahi çeşitli ürünler ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine de katkı sağlamış oluyor." dedi.

Yücel, okulda bölümlerin kendi içinde döner sermayeleri bulunduğunu, buralarda fabrikasyon mantığıyla üretim yapılmadığını ancak yapılacak işlere bir temel sağlayabilecek kadar gelir elde edilebildiğini de söyledi.

"Bir günde 300 oyuncak üretiliyor"

Lisede 15 yıldır görev yapan Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Ramazan Yorulmaz da Avrupa Yakası'ndaki okullarda kullanılmayan sıra, kapı gibi atık ahşap malzemelerin atölyelere getirilerek, burada yüzey temizleme işlemi yapıldığını, sonrasında ise öğrencilerin tasarladığı oyuncakların kalıplarının çıkarılması için CNC makinelerinde şekil verildiğini anlattı.

Yorulmaz, oyuncak yapımında bütün işlerin öğrenciler tarafından yapıldığını ifade ederek, "Oyuncaklara zımpara ve boyama işlemi yapıyoruz ve ana sınıflarında kullanmak üzere ihtiyaç sahiplerine veriyoruz veya okul döner sermaye kapsamında satıyoruz. Öğrencilere bu sökme işleminden zımpara işlemine, yüzey rendeleme işlemlerinin hepsini öğreterek yapıyoruz. Uygulamalarını birebir öğrenciler yapıyor." diye konuştu.

Öğrencilerin ahşap oyuncak yapımı dersi kapsamında atölyede eğitim aldığını anlatan Yorulmaz, 25'er kişilik 2 sınıflarının bulunduğunu, 5 saatlik dersi başarılı şekilde tamamlamaları durumunda öğrencilere oyuncak yapımı sertifikası verildiğini kaydetti.

Yorulmaz, 38 oyuncak modeli için aktif üretim izni aldıklarını aktararak, patentleri alınan 38 ürünün katalog halinde okulun internet sitesinde sergilendiğini, okulların talep ettiği oyuncak modelleri doğrultusunda da üretim yapılabildiğini bildirdi.

Okulda yılda ortalama 20 bin sıra, 250 de ahşap kapı üretimi yapıldığını kaydeden Yorulmaz, ihtiyaç doğrultusunda dolap gibi ahşap ürünlerin de üretildiğini söyledi.

Yorulmaz, okulda bir günde 300 oyuncak üretildiğini sözlerine ekledi.

Öğrenciler mutlu

11. sınıf öğrencisi Osman Çetin, tasarladıkları şekiller doğrultusunda kesilen tahta parçalarının oyuncak modellerine dönüştürüldüğünü anlatarak, "Oyuncakların tekerleklerini takıp, boyamalarını yapıyoruz sonra kurumaya bırakıyoruz. Bilgisayarlı sınıflarda hocalarımızın öğrettikleri doğrultuda çizimlerini yapıyoruz. Öğretmenlerimizin yardımıyla bütün aşamaları kendimiz yapıyoruz." diye konuştu.

Çetin, ürettikleri oyuncakları ihtiyaç sahibi anaokullarındaki çocuklara göndererek mutlu olmalarını sağladıkları için kendilerinin de çok mutlu olduğunu ifade etti.

11. sınıf öğrencisi Ebrar Akyüz ise laboratuvar bölümünde herkesin üreteceği oyuncağın tasarımını kendisinin yaptığını, CNC bölümünde ise her oyuncağı kendine özgü kalıplarına göre şekillendirdikten sonra boyama ve diğer materyallerini taktıklarını kaydetti.

Akyüz, oyuncak boyamalarının eğlenceli olduğunu, çocuklara katkıda bulundukları için de iyi hissettiklerini belirterek, "Günde ortalama 5 oyuncak yapıyorum, sınıf olarak ise 150 oyuncak yapıyoruz. Burada yaptıklarımız gelecekteki mesleğimize alışmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meslek Lisesinden Ahşap Oyuncak Projesi - Son Dakika

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