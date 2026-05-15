Mesleki Eğitim Fuarı Kocaeli'de Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mesleki Eğitim Fuarı Kocaeli'de Düzenlendi

Mesleki Eğitim Fuarı Kocaeli\'de Düzenlendi
15.05.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de gerçekleşen fuar, sanayicileri ve meslek lisesi öğrencilerini bir araya getirdi.

Kocaeli'de düzenlenen "Mesleki Eğitim ve Bilim Fuarı", sanayicileri ve iş hayatına hazırlanan öğrencileri bir araya getirdi.

Gebze Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bir alışveriş merkezinde düzenlenen fuarda, meslek liseleri temsilcileri ve öğrencileri çalışmalarını sanayicilere tanıttı, mesleki eğitim hakkında öğrenci ve velileri bilgilendirdi.

Fuarın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, gençleri sadece akademik başarılarla değil üreten, düşünen ve değerleriyle yol alan bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mesleki ve teknik eğitimin, kalkınmanın, üretimin ve güçlü geleceğin anahtarı olduğunu belirten Pekgöz, "Öğrencilerimizin emeği, hayal gücünün ve üretkenliğinin en somut yansımasıdır. Bu noktada en önemli hedeflerimizden biri de mesleki eğitime olan algıyı güçlendirmektir. Bu amaçla Gebze Ticaret Odamızın katkılarıyla velilerimizi okullarımızla buluşturduk. Atölye ve laboratuvarlarımızı yerinde gezdirdik. İnanıyoruz ki görünen, tanınan ve alışılan mesleki eğitim, çok daha güçlü bir eğitimin kapısını aralayacak." diye konuştu.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş da üyeleriyle insan kaynağını en doğru şekilde değerlendirmek üzere gayret gösterdiklerini kaydetti.

Eğitime büyük yatırım yaptıklarını dile getiren Aslantaş, "Öyle güzel cevherlerimiz var ki bu cevherleri ortaya çıkarmamız ve sahip çıkmamız lazım. Biz de meslek liselerimizin memleket meselesi olduğuna inanan camiayız. Onlar için de olabildiğince proje üretmeye ve onları destekleme adına elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayiciler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı fuar, 3 gün sürecek.

Kaynak: AA

Ekonomi, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mesleki Eğitim Fuarı Kocaeli'de Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

22:53
Bodrum’u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor’un finaldeki rakibi oldu
Bodrum'u deviren Çorum FK, Esenler Erokspor'un finaldeki rakibi oldu
22:43
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi
22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:58:52. #7.12#
SON DAKİKA: Mesleki Eğitim Fuarı Kocaeli'de Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.