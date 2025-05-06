Met Gala 2023: Siyahi Stili Temasıyla Renkli Kutlama - Son Dakika
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Met Gala 2023: Siyahi Stili Temasıyla Renkli Kutlama

Met Gala 2023, 'Süper Rafine: Siyahi Stili Terzilik' temasıyla gerçekleşti, yakınında Filistin destek eylemi yapıldı.

06.05.2025 10:42
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ABD'nin New York kentindeki Metropolitan Sanat Müzesi'nde her yıl gerçekleştirilen ve ünlü isimlerin yoğun katılım gösterdiği Met Gala, "Superfine: Tailoring Black Style" (Süper Rafine: Siyahi Stili Terzilik) temasıyla düzenlendi.

New York City'deki Metropolitan Museum of Art'ın Kostüm Enstitüsü yararına düzenlenen ve resmi olarak Costume Institute Gala veya Costume Institute Benefit olarak adlandırılan Met Gala, kırmızı halı geçidiyle başladı.

Bu yıl 10 Mayıs-26 Ekim tarihleri arasında ziyarete açılacak yeni bahar sergisi kapsamında düzenlenen gala, "Superfine: Tailoring Black Style" (Süper Rafine: Siyahi Stili Terzilik) teması etrafında şekillendi.

Sergi, Atlantik diasporasındaki siyahi kimliğin oluşumunda giyim ve tarzın oynadığı merkezi rolü ele alıyor.

Metropolitan Museum of Art, galayı "18. yüzyıl Atlantik dünyasında, köle ticareti, sömürgecilik ve emperyalizmle beslenen yeni bir tüketim kültürü; zenginlik, ayrıcalık ve zevki gösteren giysilere ve mallara erişim sağladı." şeklinde ifade etti.

Her yıl oyuncular, müzisyenler, modeller ve moda dünyasının önde gelen isimlerinin bir araya geldiği galaya bu yıl da Nicki Minaj, Jenna Ortega, Usher, Cardi B, Louise Camuto Grieder, Daniel Grieder, Julia Carey, James Corden, Jeff Goldblum, Kerry Washington, Sam Smith, Sofia Richie, Willy Chavarria, Seung-cheol Choi, Terrence Thornton, Imaan Hammam, Keith Powers, Eva Chen ve Chris Rock gibi isimler katıldı.

Gala yakınlarında Filistin'e destek gösterileri yapıldı

Met Gala etkinliğinin yapıldığı New York Metropolitan Sanat Müzesi yakınında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Müzenin yakınlarındaki Madison Avenue'de toplanan kalabalık, Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Gösteride Filistin destekçisi grup ile İsrail yanlısı grup karşı karşıya gelirken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Filistin'e destek veren grup, bayraklarla "İsrail Devleti dünya Yahudilerini temsil etmiyor", "Özgür Filistin" ve "Özgürlük, adalet" yazılı pankartlar taşıdı.

Kısa süre sonra alana gelen İsrail yanlısı grup ise İsrail bayrakları sallayarak İbranice marş söyledi.

İsrail saldırılarına devam ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 535'e, yaralıların sayısı da 118 bin 491'e yükseldi.

Enkaz altında hayatını kaybeden çok sayıda kişi olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Met Gala 2023: Siyahi Stili Temasıyla Renkli Kutlama - Son Dakika

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