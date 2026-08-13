Meta, Avustralya'da 16 Yaş Altı Hesapları Kapatıyor - Son Dakika
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Meta, Avustralya'da 16 Yaş Altı Hesapları Kapatıyor

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Meta, Avustralya'da 16 yaş altı için 756 bin Instagram ve Facebook hesabını kapattı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta Platforms Inc, Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya kullanımına yönelik yasal düzenleme kapsamında 756 bin Instagram ve Facebook hesabına erişimi engellediğini duyurdu.

Şirketten, Avustralya'da yasanın Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinden bu yana ve öncesinde yürütülen denetimlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, denetimlerde 16 yaş altındakilere ait olduğu tespit edilen 462 bin Instagram ile 294 bin Facebook hesabının kapatıldığı bildirildi.

Denetimlerin yapay zeka destekli tespit sistemleriyle aralıksız sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, sayının artmaya devam edeceği vurgulandı.

Avustralya'da sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi

Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube ve Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya hükümeti, yasayla algoritmaların ve zararlı içeriklerin çocuklar ve gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi azaltmayı hedefliyor.

Şirketlerin, 16 yaş altındaki çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmamaları halinde 49,5 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırılmaları öngörülüyor.

Kaynak: AA

Avustralya, Teknoloji, Instagram, Facebook, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meta, Avustralya'da 16 Yaş Altı Hesapları Kapatıyor - Son Dakika

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