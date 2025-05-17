Meta, Dolandırıcılık Sorunuyla Sıkıntılı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meta, Dolandırıcılık Sorunuyla Sıkıntılı

Meta, Facebook ve Instagram üzerinden artan dolandırıcılıkla gündemde. Zelle dolandırıcılık vakalarının neredeyse yarısı Meta ile ilişkilendiriliyor.

17.05.2025 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW YORK, 17 Mayıs (Xinhua) -- Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu Meta Platforms şirketinin, giderek artan bir şekilde internet dolandırıcılığının en önemli unsurlarından biri haline geldiği belirtildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) cuma günü düzenleyici kurumlar, bankalar ve şirket içi belgelere dayandırdığı haberine göre, şirket 2023 ve 2024 yazları arasında JPMorgan Chase için Zelle üzerinden bildirilen dolandırıcılık vakalarının neredeyse yarısıyla ilişkili bulundu. Zelle, ABD'nin en büyük bankası JPMorgan ve Wells Fargo gibi bankacılık devlerinin sahip olduğu uçtan uca bir ödeme platformu. Zelle hizmeti sunan diğer bankalar da benzer şekilde Meta kaynaklı yüksek oranda dolandırıcılık vakası bildiriyor.

İngiltere ve Avustralya'nın düzenleyici kuruluşları da Meta platformlarından kaynaklanan benzer düzeylerde dolandırıcılık olayları tespit etti. Şirketin 2022 yılına ait iç analizleri ise daha da endişe verici bir tablo ortaya koyuyor. Platformda yeni aktif olan reklam verenlerin yüzde 70'i dolandırıcılık, yasadışı ürün ya da "düşük kaliteli" ürün pazarlaması yapıyor.

Haberde, "Meta'nın platformlarının günlük 3 milyardan fazla kişi tarafından kullanıldığı göz önüne alındığında, dolandırıcılığın şirket için yeni bir olgu olmaması gerekir. Kripto paralar, üretken yapay zeka ve Güneydoğu Asya merkezli büyük uluslararası suç şebekelerinin yükselişi de eklenince, Meta'nın dolandırıcılık sorunu giderek büyüyor ve bu durum son birkaç yıldır şirket çalışanları tarafından sürekli olarak dile getiriliyor" denildi.

Şirketin mevcut ve eski çalışanlarının ifadelerine göre Meta, geçtiğimiz yıl reklam gelirlerinde yüzde 22'lik artışla 160 milyar doları aşan geliri korumak için, dolandırıcılık yaptığı bilinen kullanıcıları bile platformdan uzaklaştırmakta isteksiz davranıyor. Haberde, "Kullanıcıların geçmişte dolandırıcılıkla bağlantılı olduğuna dair bilgilerin bulunmasına rağmen, Meta'nın bu kullanıcıları kaldırmakta isteksiz davrandığı" vurgulanıyor.

Kaynak: Xinhua

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Teknoloji, Instagram, Güvenlik, Facebook, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meta, Dolandırıcılık Sorunuyla Sıkıntılı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı Polise küfürler yağdıran eski AK Parti ilçe başkanı tutuklandı
Edi Rama’nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu Erdoğan takılmadan edemedi Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Kerem Aktürkoğlu’ndan TFF’ye olay tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki
5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak 5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
Zirvede aile fotoğrafı Erdoğan ile Meloni arasındaki diyalog dikkat çekti Zirvede aile fotoğrafı! Erdoğan ile Meloni arasındaki diyalog dikkat çekti
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
Uber sürücüsü, ’Çılgın Gözlerin Var’ diyen yolcuya silah çekti Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’nın Rusya’dan 3 isteği var Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var

11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
10:42
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze’deki tüm çocuklar öldürülmeli
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
15:24
Fenerbahçe seçime gidiyor İşte Ali Koç’un karşısına çıkacak adaylar
Fenerbahçe seçime gidiyor! İşte Ali Koç'un karşısına çıkacak adaylar
15:23
İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
İsrail, Eurovision finali için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı
15:12
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu
15:11
Trump’ın 11’inci torunu dünyaya geldi
Trump'ın 11'inci torunu dünyaya geldi
15:03
İsmail Saymaz’ın ev hapsi kaldırıldı
İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı
14:58
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
14:50
İlk görüşme gerçekleşti Erol Bulut Süper Lig’e geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor
14:37
’’Dağ başında soğuk varmış’’ türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
''Dağ başında soğuk varmış'' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
14:35
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 13:04:29. #7.13#
SON DAKİKA: Meta, Dolandırıcılık Sorunuyla Sıkıntılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.