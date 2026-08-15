Meta, Fars TV Instagram Hesabını Askıya Aldı
Meta, İran'ın Fars TV Instagram hesabını 380 bin takipçi varken askıya aldı.
ABD merkezli Meta şirketinin, İran'ın Fars Haber Ajansı'na bağlı kısa süre önce açılan Fars TV Instagram hesabını askıya aldığı bildirildi.
Fars Haber Ajansının haberinde, "Yakın zamanda açılan 380 bin takipçili Fars TV Instagram sayfası Meta tarafından engellendi." ifadelerine yer verildi.
Haberde, Fars TV'nin askıya alınan hesabının ardından açılan yeni hesabı paylaşıldı.
Kaynak: AA
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