Meta'nın Sosyal Medya İtirafı - Son Dakika
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Meta'nın Sosyal Medya İtirafı

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Meta, çocukların sosyal medya bağımlılığına yol açtığını kabul ederek 18 milyar dolar tazminat ödeyecek.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Kalaman, Meta'nın çocukların sosyal medya bağımlılığı ve dijital mahremiyetindeki sorumluluğunu ortaya koyan tarihi itirafını AA Analiz için kaleme aldı.

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Ağustos 2026'da ABD'nin California eyaletinde görülen ve küresel teknoloji dünyasında önemli bir etki yaratan tarihi davada, sosyal medya devi Meta, 52 eyalet başsavcısı ile tam 18 milyar dolarlık devasa bir uzlaşma anlaşmasına imza atarak yargılama sürecini sonlandırdı. Facebook ve Instagram'ın çocuklarda bilinçli bir şekilde sosyal medya bağımlılığı yarattığı, gelişme çağındaki gençlerin ruhsal ve fiziksel sağlığına geri dönülmez zararlar verdiği ve çocukların dijital gizlilik haklarını sistematik olarak ihlal ettiği iddiasıyla açılan bu dava, mahkeme aşamasında Meta'nın radikal bir geri adımıyla neticelendi.

Aslında şirketler, bu tür resmi uzlaşma metinlerinde geleneksel bir hukuki strateji olarak suçlamaları doğrudan kabul etmediklerini ve herhangi bir sorumluluk üstlenmediklerini beyan etmektedir. Ancak 10 yıla yayılan bir takvim çerçevesinde Meta'nın 18 milyar dolar gibi rekor bir tazminat ödemeyi kabul etmesi ve platformlarının temel çalışma mimarisinde köklü değişiklikler yapmayı taahhüt etmesi, bu durumun kamuoyu ve hukuk çevreleri nezdinde son derece açık ve zımni bir itiraf olarak algılanmasını sağlamıştır.

Meta'nın bağımlılık mekanizmaları

Şirket her ne kadar resmi dilde sorumluluğu reddetmeyi sürdürse de haftalarca devam etmesi beklenen duruşmalarda şirket içi gizli araştırmaların, kurum içi yazışmaların ve üst düzey yöneticilerin mahkeme karşısındaki ifadelerinin ifşa olmasını engellemek adına 18 milyar dolarlık bedeli ödemeyi seçmiştir. Dava sürecinde basına ve mahkeme tutanaklarına sızan bilgiler ile eski çalışanların ve Instagram yöneticilerinin verdikleri ifadeler son derece çarpıcı bir gerçeği gün yüzüne çıkarmıştır. Meta'nın kendi bünyesinde yürüttüğü gizli iç araştırmalar, platformların gençlerde depresyon, anksiyete, kronik uykusuzluk, intihar eğilimi ve beden algısı bozukluğuna yol açtığını net bir şekilde kanıtlamıştır. Buna karşın şirket yönetimi, kar marjlarını korumak, reklam gelirlerini artırmak ve yatırımcılarını memnun etmek adına bu bulguları sümen altı etmiş ve yıllarca kamuoyunu, ebeveynleri ve düzenleyici kurumları yanıltıcı açıklamalarla bilgilendirmiştir.

Dava dosyasında tüm detaylarıyla sergilenen bağımlılık mekanizmaları, Meta'nın çocuk beyninin nörolojik, psikolojik ve duygusal zayıflıklarını kasıtlı ve bilinçli bir şekilde hedef aldığını göstermektedir. Şirket mühendisleri tarafından özel olarak kurgulanan bu tasarımlar, henüz gelişimini tamamlamamış olan genç beyinlerin otokontrol mekanizmalarını devre dışı bırakmak üzerine inşa edilmiştir. Sayfada doğal bir bitiş noktası bırakmayan sonsuz kaydırma formatı, çocukların ekran karşısında zaman algısını tamamen yitirmesine ve saatlerce uygulamadan çıkamamasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, beyindeki dopamin salgısını sürekli olarak tetikleyen öneri algoritmaları, kullanıcının zaaflarını tespit ederek hassas, kaygı verici veya dramatik içerikleri öne çıkarmakta ve merak duygusunu yapay bir şekilde canlı tutmaktadır.

Özellikle akran onayına ve sosyalleşmeye en çok ihtiyaç duyulan ergenlik döneminde çocukların bu hassasiyetleri ticari bir sermayeye dönüştürülmüştür. Sürekli olarak ekranı aydınlatan bildirimler, akran kıyaslamasını körükleyen beğeni butonları ve kullanıcılara gerçek dışı vücut standartları dayatan görsel filtreler, gençlerde derin bir yetersizlik hissi ve platformdan uzak kaldıklarında bir şeyleri kaçırma korkusu yaratmaktadır. Meta, gelişmekte olan çocukların zihinsel kırılganlıklarını bile bile, sırf platformda geçirilen süreyi uzatmak ve her bir saniyeyi reklama dönüştürmek amacıyla bu dijital bağımlılık mimarisini hayata geçirmiştir.

Mahremiyet hakkı ihlalleri

İşin gizlilik ve güvenlik kısmında ise durum çok daha vahim ve hukuki açıdan felaket boyutlarına ulaşan ihlalleri içermektedir. Şirketin, Çocukların Çevrim İçi Gizliliğini Koruma Yasası gibi temel düzenlemeleri hiçe sayarak, ebeveyn izni ve bilgisi olmadan 13 yaşından küçük çocukların kişisel verilerini topladığı ve bu verileri ayrıntılı ticari profiller oluşturmak amacıyla kullandığı belgelenmiştir. Çocukların dijital ayak izlerinin henüz yaşları çok küçükken rızasız şekilde taranması ve bu verilerin reklam hedeflemelerinde işlenmesi, mahremiyet hakkının en ağır ihlallerinden birini oluşturmaktadır.

Bu durum sadece veri mahremiyeti sorunuyla sınırlı kalmamış, büyük boyuttaki güvenlik zafiyetlerini de beraberinde getirmiştir. Yaş doğrulama mekanizmalarının bilinçli olarak gevşek tutulması ve mesajlaşma sistemlerinde katı güvenlik kısıtlamalarının uygulanmaması, platformları kötü niyetli yetişkinlerin ve çevrim içi istismarcıların kolayca avlanabildiği birer alana dönüştürmüştür.

Daha da tehlikelisi, denetimsiz şekilde çalışan tavsiye algoritmaları, psikolojik olarak kırılgan durumdaki çocuklara intihar, kendine zarar verme ve yeme bozukluğunu teşvik eden tehlikeli içerikleri önermiş, bu durum telafisi imkansız bireysel ve toplumsal ruh sağlığı krizlerine zemin hazırlamıştır.

Yeni bir dönemin başlangıcı

Bu tarihi uzlaşmanın ardından sürecin izleyeceği rota, sadece Meta'yı değil, tüm küresel dijital ekosistemi ve sosyal medya platformlarının geleceğini yeniden şekillendirecek niteliktedir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte Meta, genç kullanıcılar için varsayılan olarak devreye girecek gece kullanımı kısıtlamalarını, günlük ekran süresi sınırlarını, yapay zeka destekli gelişmiş yaş doğrulama adımlarını ve ebeveynlerin çocuklarının dijital aktivitesini doğrudan denetlemesine imkan tanıyan araçları zorunlu olarak platformlarına entegre edecektir.

Meta'nın anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada TikTok ve YouTube gibi en büyük rakiplerine de benzer önlemler alma çağrısında bulunması, bu güvenlik standartlarının kısa sürede tüm sosyal medya sektörünün yeni normları haline geleceğini göstermektedir.

Eyaletlerin kasasına 10 yıllık bir takvimde girecek olan 18 milyar dolarlık devasa kaynak, gençlerin çevrim içi güvenliğini artırmaya yönelik kamu projelerinde, okullarda yürütülecek dijital okuryazarlık eğitimlerinde ve sosyal medyanın tahrip ettiği gençlerin ruh sağlığını destekleme programlarında kullanılacaktır.

Hukuki açıdan bakıldığında bu emsal kararla birlikte teknoloji devlerinin yıllardır arkasına saklandığı "biz sadece kullanıcıların içerik paylaştığı tarafsız birer platformuz" savunması tamamen çökmüştür. Mahkeme süreci ve varılan uzlaşma, şirketlerin bizzat tasarladıkları algoritmaların ve kullanıcı arayüzlerinin yarattığı zararlardan doğrudan hukuki ve mali olarak sorumlu tutulabileceklerini net bir şekilde kanıtlamıştır. Nihayetinde Meta'nın bu tarihi geri adımı, dijital dünyada çocukların kontrolsüz birer tüketici veya reklam verisi kaynağı olmadığını, şirketlerin kar hırsına karşı korunması gereken bireyler olduğunu teknoloji devlerine milyarlarca dolarlık ağır bir bedelle kabul ettiren yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

[Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesidir.]

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meta'nın Sosyal Medya İtirafı - Son Dakika

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