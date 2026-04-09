Meta, Türkiye'de Genç Hesapları için 13+ Film Derecelendirme Kriterlerini Uygulamaya Başladı

Meta, Genç Hesapları'na gelen 13+ film derecelendirme kriteriyle Türkiye'deki gençlerin 13+ yaş grubuna uygun bir filmi içeriğine eşdeğer içerikler görmesini sağlamayı amaçladığını ifade etti. Şirket, özelliğin Ekim 2025'te Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'da kullanıma sunulmasının ardından Türkiye de dahil birçok ülkede artık kullanılmaya başladığını açıkladı.

Genç Hesapları'nın halihazırda gençleri uygunsuz içeriklerden korumak üzere tasarlandığının altını çizen Meta, güncellenmiş varsayılan 13+ içerik ayarıyla uygunsuz olabilecek daha fazla içeriği gizlemek için yaşa uygun yönergelerini iyileştirmeye devam ettiğini bildirdi. Sosyal medya ile filmler arasında farklar olduğunu kabul eden Meta, ilkelerini ebeveynlerin zaten aşina olduğu bağımsız bir standartla uyumlu hale getirdiğini açıkladı; böylece gençlerin 13+ ayarındaki deneyimlerinin, 13 yaş ve üzeri için uygun görülen bir filmi izlemenin Instagram'daki karşılığına daha yakın hissettireceğini belirtti.

Bu güncellenmiş ilkeler kapsamında 18 yaş altındaki gençlerin otomatik olarak bu ayara yerleştirileceğini ifade eden Meta, gençlerin ebeveyn izni olmadan bu ayardan çıkamayacaklarını vurguladı. Meta, ebeveynlerin, çocuklarının dijital deneyimlerinin kendi yaş grupları için belirlenmiş standartlara dayandığı konusunda içlerinin daha rahat olmasını hedeflediğini açıkladı.

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, bu yeni korumaların Türkiye'de kullanıma sunulmasıyla ebeveynlerin gençlerin güvenliğine ilişkin endişelerine yanıt verme konusunda anlamlı bir adım daha atıldığını belirtti. 13+ film derecelendirme sisteminin bilinen standartlarından ilham alarak, Türkiye'deki gençler için daha güvenli ve yaşlarına daha uygun bir deneyim sunmayı, aynı zamanda ebeveynlere çocuklarının dijital yolculuklarını desteklemeleri için ihtiyaç duydukları araçları sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Meta, güncellenen korumaların Hesaplar, Arama, İçerik Deneyimi ve Yapay Zeka etkileşimleri dahil olmak üzere Instagram'ın genelinde geçerli olduğunun altını çizdi. 13+ film derecelendirme kriterleri ve ebeveyn geri bildirimleri ışığında gözden geçirilen iyileştirilmiş yönergelerin; küfürlü dil, belirli riskli fiziksel hareketleri veya tütün ve alkol kullanımı gibi zararlı olabilecek davranışları teşvik edebilecek içerikleri gizleyerek veya önermeyerek mevcut kurallarını daha da ileri taşıdığını belirtti.

Genç Hesapları'ndaki güvenlik önlemlerinin kapsamlı bir şekilde uygulandığını ifade eden Meta, bir gence DM yoluyla yaşa uygun olmayan bir içeriğe yönelik doğrudan bağlantı gönderilmesi durumunda, gencin bu bağlantıyı açamayacağını açıkladı. Şirket, güncelleme kapsamında gençlerin belirli hesaplarla nasıl etkileşim kuracağına dair daha sıkı kontroller de getirdiğini duyurdu.

Gençlerin artık düzenli olarak yaşlarına uygun olmayan içerik paylaşan hesapları takip edemeyeceğini, bu hesaplara mesaj gönderemeyeceğini veya bu hesapların yorumlarını göremeyeceğini belirten Meta, bu korumaların çift taraflı çalıştığının ve belirlenen bu hesapların da gençleri takip etmesinin veya gönderileriyle etkileşime girmesinin benzer şekilde engelleneceğinin altını çizdi. Arama bölümünde ise Meta, gençlere uygun olmayan yasaklı terimler listesini 'alkol' veya 'vahşet' gibi kategorileri içerecek şekilde genişlettiğini ve bu terimlerin yanlış yazılsa dahi engellenmesinin sağlanacağını açıkladı.

Her ailenin farklı olduğunu kabul eden Meta, daha da kısıtlayıcı bir deneyimi tercih eden ebeveynler için 'Kısıtlı İçerik' adlı yeni ve daha sıkı bir ayarı da kullanıma sunuyor. Ebeveynlere, gençlerin Instagram'da neler göreceği konusunda daha fazla kontrol sağlamak üzere tasarlanan Kısıtlı İçerik özelliğinin, Genç Hesap deneyiminden daha fazla içeriği filtreleyeceğini açıklayan Meta, bu ayarın aynı zamanda gençlerin gönderilerin altındaki yorumları görme, yorum yapma veya yorum alma yetkisini de kaldıracağını ifade etti.