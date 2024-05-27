Metan gazı enerjiye, enerjiden üretilen ısı ise domatese dönüşüyor - Son Dakika
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Metan gazı enerjiye, enerjiden üretilen ısı ise domatese dönüşüyor

Sivas'ta 50 dönümlük alana kurulan Hollanda usulü topraksız cam serada üretilen domatesler Hollanda, Almanya ve İtalya'ya gönderiliyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, serayı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Çöp toplama alanından elde edilen atık ısıdan faydalanan seranın Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Vali Şimşek, seranın topraksız tarım ve enerji üretimi konusunda örnek bir tesis olduğunu vurguladı.

27.05.2024 20:46
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Metan gazı enerjiye, enerjiden üretilen ısı ise domatese dönüşüyor

Bozkırda 50 dönümlük alana kurulan topraksız cam serada üretilen domatesler; Hollanda, Almanya ve İtalya'ya gönderiliyor

SİVAS - Sivas'ta 50 dönümlük alana kurulan Hollanda usulü topraksız cam serada üretilen domatesler Hollanda, Almanya ve İtalya'ya gönderiliyor.

Sivas'ta Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda hayata geçirilen proje, hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Düzenli depolamadan elde edilen metan gazı ile saatte 2 bin 400 kilovatsaat enerji üretilen tesisin yanına 50 dönümlük alanda kurulan Hollanda usulü modern topraksız cam serada salkım domates yetiştiriliyor. Hasat edilen domatesler ise Hollanda, Almanya ve İtalya'ya gönderiliyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, serayı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Yirminci hasat yapıldı

Domates hasadı da yapan Vali Şimşek, burada yaptığı açıklamada 8 ay önce diktikleri fidelerin hasadını yaptıklarını söyledi. Fidelerin dikiminin ardından yirminci hasadın yapıldığını belirten Vali Şimşek "Öncelikle tebrik ediyorum. 8 ay önce bu fideleri dikmiştik. O arada tabi çok ürün alındı. 20'nci ürün alınmış. Bundan da çok mutlu olduk ilk dikimde bizde vardık. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu başlangıçla bazı eksiklikleri gördünüz. Bundan sonra bu eksiklikleri gidererek daha verimli hale getirirsiniz bu tesisi. Bizlerde her zaman sizlerin yanındayız. Bundan sonra birlikte inşallah daha da güzel verim alacağız" dedi.

"Sadece Sivas için değil ülkemiz için de örnek bir domates serası"

Çöp toplama alanından elde edilen atık ısıdan faydalanan seranın Türkiye'ye örnek olduğunu belirten Vali Şimşek "Gerçekten bu bahçemiz sadece Sivas için değil ülkemiz için de örnek bir domates serası. İki bakımdan örnek birincisi toprak yok içinde ağırlıklı olarak Hindistan cevizi kabuğu var. Topraksız tarım olması nedeniyle örnek bir bahçe. İkinci özelliği de Sivas'ın düzenli depolama alanındaki elektrikten ısıdan yararlanarak bu bahçe bu tesis ısınıyor. Şöyle ki Sivas'ın çöpleri öncelikle buraya getiriliyor. Geri dönüşüm için çöpler ayrıştırılıyor diğerleri de düzenli olarak depolanıyor. O düzenli depolanan çöplerden çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretiliyor buradan çıkan atıl ısıdan da bu tesise ısı veriliyor ve bu tesis be şekilde ısınmış oluyor. Yani bu bakımdan da özellikli ve örnek bir tesis. İnşallah bu tesisler diğer illere ülkemizin her yeri için örnek olur ve bu tesislerin sayısı artar. Ben sizleri tebrik ediyorum tekrar hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yılmaz Şimşek, Hollanda, Türkiye, Almanya, İtalya, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metan gazı enerjiye, enerjiden üretilen ısı ise domatese dönüşüyor - Son Dakika

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