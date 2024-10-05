Metan Gazı Faciası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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Metan Gazı Faciası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Metan Gazı Faciası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Bafra'da define ararken metan gazından etkilenen Metin Çetin hayatını kaybetti, arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

05.10.2024 21:43
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SAMSUN'un Bafra ilçesinde define aramak için kazdıkları kuyudaki metan gazından etkilenen Metin Çetin yaşamını yitirdi, onu kurtarmaya çalışan arkadaşı Fatih Keleş ise zehirlendi. Keleş'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.20 sıralarında Bafra ilçesi Darboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Çetin, define aramak için kazdığı kuyuda metan gazından etkilendi. Arkadaşının baygın olduğunu gören Fatih Keleş, kuyuya inerek Çetin'i kurtarmak istedi. Bu sırada gazdan etkilenen Keleş de baygınlık geçirdi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyudan çıkarılan Çetin'in yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan Keleş ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Çetin'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Fatih Keleş'in Atakum Belediyesi'nde kepçe operatörlüğü yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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