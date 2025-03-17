Mete Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Sunuldu - Son Dakika
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Mete Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Sunuldu

Adana'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sırasında yıkılan Mete Apartmanı'nın davasında hazırlanan bilirkişi raporu, yapıdaki kusurları ve sorumluları ortaya koydu. Raporda, müteahhit ve teknik sorumluların 'asli kusurlu' olduğu belirtildi.

17.03.2025 16:12  Güncelleme: 16:13
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremler sırasında yıkılan ve 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Mete Apartmanı davası kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporda, binanın yapımında yönetmeliğe aykırı imalat yapıldığı vurgulandı. Raporda, müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefinin "asli", diğer sorumluların ise "tali" kusurlu olduğu ifade edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesindeki Mete Apartmanı'nın yıkılması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanın müteahhidi Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı. Soruşturma aşamasında Tuğran 16 Şubat, müteahhit Mete ise 17 Şubat 2023'te tutuklandı. Tuğran ve Mete, 26 Temmuz 2023'teki ilk duruşmada "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden 7 akademisyenin hazırladığı 56 sayfalık yeni bilirkişi raporu, Mete Apartmanı dava dosyasına eklendi. Raporda, apartmandaki yıkımın zeminden kaynaklanmadığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili yönetmeliğe göre çerçeve kiriş yüksekliği en az 30 santimetre olması gerekirken, statik projede 28 santimetre olarak dikkate alındığı tespit edilmiştir. Taşıyıcı elemanlarda etriye (kolon, kiriş gibi taşıyıcı elemanlarda direnci sağlayan demir sargı) kancası açısından görüldüğü kadarıyla ilgili yönetmeliğe aykırı imalat yapılmış olduğu, karot numunelerinden bazılarının bir bütün halinde çıkarılamadığı, hatta bazılarının ikiye yarıldığı veya parçalanıp dağılmış olduğu görülmektedir."

Raporda, zemin kattaki iş yerinin kolonunun kesildiği iddialarına ilişkin "Mevcut bilgi ve belgelerden bir neticeye ulaşılamayacağı değerlendirmesi yapılmıştır" denildi.

Bilirkişi raporunda, 24 Ekim 1997 tarihli zemin ve temel etüt raporunun, yapı ruhsatı tarihindeki 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, 1972 Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ve 1993 Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar'da belirtilen kurallara uygun şekilde hazırlanmadığı ifade edildi. Ayrıca, "binayla ilgili çelik çekme deneylerinde elde edilen değerlerin belirtilen kriterleri sağlamadığı ve donatı numunelerinin çelik standardındaki eşik değerlerini karşılamadığı görülmüştür" tespiti yapıldı.

Raporda, müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefinin "asli kusurlu" olduğu, statik proje müellifi, zemin ve temel etüdü raporunu hazırlayan firma yetkilileri ile belediyenin yapı kontrol birimi ve proje kontrolünden sorumlu kişilerin ise "tali kusurlu" olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mete Apartmanı Davasında Bilirkişi Raporu Sunuldu - Son Dakika

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