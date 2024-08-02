Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takımlarda Japonya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takımlarda Japonya'ya mağlup oldu

Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları\'nda karışık takımlarda Japonya\'ya mağlup oldu

2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, okçuluk karışık çiftlerde Japonya'ya yenilerek son 16 turunda elendi. İlk seti kaybeden Türkiye ikinci sette eşitliği yakaladı, ancak Japonya üçüncü seti kazanarak çeyrek finale yükseldi. Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, bireysel müsabakalarda ise olimpiyat mücadelesine devam edecek.

02.08.2024 14:18
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(ANKARA) - 2024 Paris Olimpiyatları'nda Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır'dan oluşan ikili, okçuluk karışık çiftlerde son 16 turunda Japonya'ya mağlup oldu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda okçuluk branşı karışık takım kategorisi müsabakaları yapıldı. Türkiye'yi temsil eden Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, Satsuki Noda ve Junya Nakanishi ikilisinin temsil ettiği Japonya'yla karşılaştı.

Heyecanlı geçen karşılaşmada, ilk seti 38-37 kaybeden Türkiye ikinci sette 39-38'lik skorla eşitliği yakaladı. Üçüncü seti Japonya 39-37 kazanırken, dördüncü seti milli takım, "tam puanlık" atışlarla 40-36 aldı. Final seti 19-19 beraberlikle sonuçlanırken Japonya, "merkeze yakın ok" avantajıyla çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İki sporcu da bireysel müsabakalarda olimpiyat mücadelesine devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takımlarda Japonya'ya mağlup oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takımlarda Japonya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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