Meteo-France güneyde 4 vilayete turuncu alarm verdi, Gard'da okul servisleri durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meteo-France güneyde 4 vilayete turuncu alarm verdi, Gard'da okul servisleri durdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteo-France, güneydeki Lozere, Gard, Herault ve Ardeche için bu geceden itibaren şiddetli yağış, fırtına ve sel riskine karşı turuncu alarm verildiğini duyurdu. Gard Valiliği okul servislerini yarın askıya aldı, Herault Valiliği şiddetli rüzgarlarda seyahatte dikkat istedi.

Fransa'da sel ve fırtına nedeniyle güneydeki 4 vilayet için alarm seviyesinin turuncuya çıkarıldığı bildirildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, güneydeki Lozere, Gard, Herault ve Ardeche vilayetleri için bu geceden itibaren etkili olacak şiddetli yağışlara ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Meteo-France, şiddetli yağış ve fırtınanın yanı sıra sel riskine karşı da bu vilayetlerde alarm seviyesinin turuncu olarak belirlendiğini açıkladı.

Gar Valiliği de yaptığı açıklamada, sel riski nedeniyle vilayet genelinde okul servislerinin yarın için askıya alındığını duyurdu.

Herault Valiliği ise şiddetli rüzgarlar nedeniyle vatandaşlardan seyahatleri sırasında dikkatli olmalarını istedi.

Turuncu alarm seviyesi, en yüksek alarm seviyesi olan kırmızının bir altında yer alıyor.

Kaynak: AA
Doğal AfetlerHava DurumuFırtınaFırtınaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı Arda Güler İtalyanları da hayran bıraktı
Mustafa Sandal’dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında... Mustafa Sandal'dan Dubai iddialarına yanıt: Karı-koca olmak dışında...
Sömürü düzenine “Dur“ diyen lider Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi Sömürü düzenine "Dur" diyen lider! Ülkesinde bir ilki gerçekleştirdi
Barcelona’da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi şok sakatlık
Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping Acun Ilıcalı isyan etti: Bunun adı finansal doping
Burdur’da 85 yaşındaki sürücü kızının ihbarıyla trafikte durduruldu Burdur'da 85 yaşındaki sürücü kızının ihbarıyla trafikte durduruldu
19:54
Bizim Çocuklar’a bir kötü haber daha
Bizim Çocuklar'a bir kötü haber daha
19:50
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın tüm mal varlıklarına dondurma talebi
19:43
Galatasaray’ın yeni yıldızını duyurdular 6 aylığına kiralanacak
Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular! 6 aylığına kiralanacak
19:25
Premier Lig’den Manchester City için karar
Premier Lig'den Manchester City için karar
19:11
Bahçeli’den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
Bahçeli'den fon krizi açıklaması: Sorumlular hukuk önünde hesap vermeli
18:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanla bizim işimiz olmaz, olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 20:08:27. #7.13#
SON DAKİKA: Meteo-France güneyde 4 vilayete turuncu alarm verdi, Gard'da okul servisleri durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei