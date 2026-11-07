Meteoroloji, Adana ve Mersin çevresinde yarın sabah fırtına uyarısı yaptı

Meteoroloji, Adana ve Mersin çevresinde yarın sabah fırtına uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri ile Mersin'in batı ve Hatay'ın kıyılarında yarın sabah fırtına beklendiğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.
Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri ile Mersin'in batı, Hatay'ın kıyı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren, Akdeniz'in Toroslar Mevkii (Antalya, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yüksekleri), Adana çevreleri ile Mersin'in batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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