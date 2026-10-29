Meteoroloji Antalya\'nın doğusu, Mersin ve Adana için şiddetli yağış uyarısı yaptı

(ANKARA) - Meteoroloji, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirerek Antalya, Mersin ve Adana'da için şiddetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yağışların, Edirne ve Kırklareli dışında Marmara'nın kuzey ve batısında, Doğu Akdeniz'de, Doğu Anadolu'nun güneybatısında, Siirt dışında Güneydoğu Anadolu'da, Bingöl ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan, Antalya'nın doğusu, Mersin çevreleri ve Adana'nın batı kesimlerinde ise yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirildi.

SEL VE HORTUMA DİKKAT

MGM, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkati çekti. Kıyı kesimlerde hortum riskine karşı da vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.