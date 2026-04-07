Türkiye'de Sağanak ve Kar Yağışı Bekleniyor, Zirai Don Uyarısı Yapıldı

Bugün Tekirdağ, Kütahya, Denizli, Muğla, Samsun ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Osmaniye ve çevresinde yer yer kuvvetli yağış beklendiği için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kayda geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Tekirdağ, Kütahya, Denizli, Muğla, Samsun'un batısı ve Artvin'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerde çığ ve kar erimesi riski mevcuttur.

Marmara'da 8 Nisan 2026 Günü öğleden itibaren Kuzey bölgeden gelen soğuk havanın etkisinde olacağı ifade edilerek, zirai dona karşı uyarılarda bulunuldu. Değerlendirmede, perşembe günü gece saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunduğu ve cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.