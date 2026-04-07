Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'de Sağanak ve Kar Yağışı Bekleniyor, Zirai Don Uyarısı Yapıldı

07.04.2026 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bugün Tekirdağ, Kütahya, Denizli, Muğla, Samsun ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak yağışların etkili olacağı, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Osmaniye çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor. Ayrıca, kırsal kesimlerde zirai don riski nedeniyle dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bugün Tekirdağ, Kütahya, Denizli, Muğla, Samsun ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Osmaniye ve çevresinde yer yer kuvvetli yağış beklendiği için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kayda geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Tekirdağ, Kütahya, Denizli, Muğla, Samsun'un batısı ve Artvin'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Yağışların özellikle Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye çevresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli bölgelerde çığ ve kar erimesi riski mevcuttur.

Marmara'da 8 Nisan 2026 Günü öğleden itibaren Kuzey bölgeden gelen soğuk havanın etkisinde olacağı ifade edilerek, zirai dona karşı uyarılarda bulunuldu. Değerlendirmede, perşembe günü gece saatlerinden itibaren bölgenin doğu kesimlerinde orta kuvvette zirai don riski bulunduğu ve cumartesi gününe kadar devam etmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Osmaniye, Tekirdağ, Denizli, Kütahya, Türkiye, Artvin, Samsun, Güncel, Muğla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 12:10:32. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.