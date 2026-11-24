Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusu ile Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, fırtına nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.