Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli sağanak konusunda uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji, Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli sağanak konusunda uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olacağını bildirdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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