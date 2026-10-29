Meteoroloji Genel Müdürlüğü doğu kesimlerinde sağanak ve sel uyarısında bulundu - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü doğu kesimlerinde sağanak ve sel uyarısında bulundu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Öğle sonrası Diyarbakır, Batman, Tunceli, Bingöl ve Muş, akşamdan itibaren Şanlıurfa çevresinde yerel kuvvetli yağış beklenirken sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğu kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Tunceli, Bingöl ve Muş, akşamdan itibaren de Şanlıurfa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
Meteoroloji Genel MüdürlüğüDiyarbakırŞanlıurfaTunceliBingölBatmanGüncelYaşamMuşSon Dakika

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