Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Üç Ay Boyunca Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Olacak

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Bir garip \'kiralık\' ilanı! Görenler dönüp bir daha bakıyor

HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde az bulutlu açık bir havanın hakim olduğunu kaydederek, "Önümüzdeki üç ay boyunca da eylül, ekim ve kasım aylarında da yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz" dedi.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, 5 günlük periyotta yurt genelinde nasıl bir havanın hakim olacağını ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Çelik, kıyı kesimlerindeki vatandaşları öğlen saatlerinde güneşe çıkmamaları konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"Yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu açık olacak. Sadece Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Van'ın doğusunda kısa süreli ve yerel sağanak yağış geçişleri bekliyoruz. Onun dışında batı, iç ve güney bölgelerde hava yağışsız, az bulutlu açık günler önümüzdeki 5-6 gün boyunca etkili olacak.

Üç büyük ilde nasıl bir hava olacak?

Üç büyük ilde önümüzdeki 3 gün boyunca bir yağış beklentimiz yok. Perşembe, cuma, cumartesi günü için az bulutlu açık bir hava bekliyoruz. İstanbul'da belki kısa süreli öğle saatlerinde bulutlanma olabilir. Ancak onun dışında bir yağış beklentimiz yok. Az bulutlu açık bir hava göreceğiz. Hava sıcaklarına baktığımızda İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklar 30-31 derece civarında. Şu anda Marmara genelinde kuzeyli rüzgarlarla biraz serinlik hakim. Ankara'da cuma, cumartesi günleri 3-4 derecelik soğuma var ancak hemen sonrasında tekrar sıcaklıklar yine 35-36 derecelere çıkıyor. Cuma, cumartesi günü için 30-32 derece civarında olacak. İzmir'deki sıcaklıklar ise yine 35-37 derece bandında seyredecek.

"Yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanlar dikkat"

Özellikle güney kıyılarımız ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar hala 35 derecenin üzerinde 40 derece civarında seyrediyor. Hatta Güneydoğu Anadolu bölgesinde 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar var. Özellikle öğle saatlerinde güneşin dik geldiği saatlerde güneşte fazla bulunmamakta fayda var. Bir de yine yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor özellikle öğle saatlerinde güney bölgelerde yaşıyorlarsa.

"Temmuz ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerindeydi"

Geçtiğimiz temmuz ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin birkaç derece üzerindeydi yurdun büyük bölümünde. Ancak ortalamaya göre biraz fazla yağış aldık. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklık olarak da mevsim normallerinin birkaç derece üzerindeydi yurt genelinde. Yurt genelinde önümüzdeki üç ay boyunca da eylül, ekim ve kasım aylarında da yine mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz yurt genelinde."