Meteoroloji, Kastamonu ve Bartın'da bu gece, bazı illerde yarın sağanak bekliyor

Meteoroloji, Kastamonu ve Bartın'da bu gece, bazı illerde yarın sağanak bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji, bu gece Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın ve Hatay'ın batısında; yarın sabah Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye'de kuvvetli sağanak bekliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.
Yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Kastamonu'nun kuzeyi ve Bartın'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bu gece saatlerinden itibaren Hatay'ın batısında, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ve Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA
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