Meteoroloji kuvvetli yağışın gece İstanbul ve Bursa'da süreceğini tahmin ediyor

Marmara'nın doğusunda devam eden kuvvetli yağışın, gece saatlerinde de sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen Marmara'nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların, gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli'nin batısı ve Yalova'da aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli'nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli şekilde süreceği tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.