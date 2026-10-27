Meteoroloji Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısında bulundu

Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.