Meteoroloji Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısında bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kuzey Ege'nin kuzeyinde yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönünden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmininde bulundu. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini yitirmesi öngörülüyor.
Ege Denizi'nin kuzeyi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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